Icatu leva vencedores do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga para Barcelona

No último mês, entre os dias 25 e 29 de abril, Barcelona foi palco da comemoração dos vencedores da Campanha Antônio Carlos de Almeida Braga, principal campanha nacional de incentivo para corretores da Icatu. Os melhores do ranking de cada regional nas categorias de Seguros de Vida, Previdência Privada e Capitalização tiveram um roteiro especial pela cidade, com experiências gastronômicas e culturais, além da cerimônia de premiação, que ocorreu no dia 28.

Com o mote “Você e Icatu: Uma experiência pra toda vida”, a companhia cuidou de todo o roteiro, composto de experiências exclusivas e totalmente únicas em clássicos pontos turísticos da cidade. No Camp Nou, sede do Barcelona, os corretores foram recepcionados com seus nomes gravados em todo o estádio. A viagem contou ainda com visitas a edifícios projetados por Gaudí, como o Templo da Sagrada Família, sempre acompanhadas por especialistas em cultura catalã. A campanha, que acontece anualmente, já levou vencedores para destinos como Cidade do México (México), Porto (Portugal), Machu Picchu (Peru) e Las Vegas (EUA).

“O prêmio é uma forma de valorização e aproximação com aqueles que estão do nosso lado e compartilham do nosso propósito de democratizar o acesso à proteção e planejamento financeiro no Brasil. Foi um momento de ouvir ainda mais quem está na ponta e também aprender com eles, sempre com um objetivo maior: seguirmos crescendo juntos”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da Icatu.

Campanha 2023

De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, as vendas dos corretores nas linhas de negócio da seguradora estão valendo para a Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga 2023. Os melhores do ranking de cada regional por categoria ganharão uma viagem com acompanhante, dessa vez para uma experiência exclusiva em Munique, na Alemanha. O vídeo de lançamento da campanha pode ser conferido neste link.

Rota de Vendas 2023

Além disso, a Icatu também lançou a Rota das Vendas 2023, campanha aceleradora vigente entre 1º de abril a 31 de dezembro de 2023 onde os corretores traçam um caminho para suas metas, com produção válida nas linhas de Seguros de Vida Individual e coberturas de Risco de Previdência. Durante a campanha, quanto mais o corretor vender, mais ele acumulará pontos para resgatar prêmios, que poderão ser escolhidos por meio do marketplace disponível na Plataforma de Campanhas da empresa. Ao final do período, os melhores no ranking regional ganham um cruzeiro pela costa brasileira.

N.F.

