HUBSEGS completa seis anos de operação e consolida atuação nacional

Com atuação em todas as regiões do país e mais de cinco mil corretores cadastrados, a HUBSEGS está completando seis anos de atuação no mercado. Criada em 2017 pelos sócios Lucas Vargas, Weslley de Oliveira, Celmo Vitória e Julio Murta, a empresa tem como objetivo conectar corretores e seguradoras ao seu cliente final. “Nós assessoramos empreendedores do setor a rentabilizarem suas operações através de técnicas, ferramentas e conceitos de coaching, mentoria e consultoria”, explica Oliveira, líder Afinitty e Operações Estruturadas.

A receita deu resultado e, nos anos seguintes, a assessoria não parou mais de crescer. Um ano depois, a empresa chegou a Goiânia (GO). Em 2019, levou suas operações para Curitiba (PR) e passou a operar também no Centro-Oeste, Norte e Distrito Federal.

Já em 2020, o crescimento seguiu em direção a Campinas (SP), de forma a atender o interior do estado de São Paulo. Em 2021, começou suas atividades nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, atendendo clientes também na região Nordeste. No ano passado, deu início as suas operações na capital paulista.

“Testamos nosso modelo de trabalho em diversas praças do Brasil, consolidando nosso método de atendimento consultivo capaz de apresentar resultados independentemente da região. Agora, o próximo passo é segmentar cada vez melhor nossa base de corretores para alocá-los no atendimento mais adequado às suas características individuais, de forma que possamos apoiá-los a alavancar seus negócios de forma mais customizada”, afirma Vargas, líder São Paulo e Sul.

Atualmente, a HUBSEGS atende 20 das principais seguradoras do mercado brasileiro e é especializada em seguros Patrimoniais, de Responsabilidade Civil, Auto, Linhas Financeiras e de Pessoas. Por conta desse amplo portfólio, realiza periodicamente treinamentos, capacitações e palestras para seus corretores parceiros.

“Como atuamos como uma equipe comercial e técnica terceirizada das seguradoras que representamos, oferecemos muito mais que treinamentos. Nosso objetivo é auxiliar os corretores a alavancarem mais negócios, diversificando suas carteiras e impulsionando maior rentabilidade para suas operações”, garante Murta, líder Minas Gerais, Centro Oeste, Rio de Janeiro, Norte e Nordeste.

Um bom exemplo é a nova operação da empresa no segmento Auto. “Além dos seguros tradicionais individual e frota, a HUBSEGS já oferece uma solução inovadora de seguro automóvel por assinatura, trazendo um novo modelo ao setor. Essa modalidade proporciona flexibilidade e conveniência aos clientes, permitindo que eles ajustem sua cobertura de acordo com suas necessidades em diferentes momentos. Reafirmamos assim, o nosso compromisso em oferecer soluções modernas e adaptadas às demandas do mercado”, concluiu Celmo, atualmente Líder do Produto Auto.

Apesar do seu tamanho, a HUBSEGS continua expandindo e cadastrando corretoras, especialmente aquelas que estão em São Paulo e tem interesse em expandir seus negócios ou desejam aprender mais sobre outros produtos. Quem estiver interessado em obter mais informações, pode encaminhar um e-mail para [email protected].

