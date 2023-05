Generali registra alta de 22,1% no resultado operacional

O crescimento lucrativo alcançado no primeiro trimestre confirmou que a Generali continua no caminho certo para atingir as metas da sua estratégia: ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. O desempenho do segmento de P&C reflete o foco na excelência técnica, enquanto no segmento de Vida, a empresa continua a reequilibrar o mix de negócios para ramos mais rentáveis, mesmo em um ambiente desafiador. A seguradora também reforçou sua posição de solvência sólida, impulsionada por uma forte geração orgânica de capital.

Veja alguns destaques:

– Os prêmios brutos subscritos aumentaram para 22,2 bilhões de euros (+1,3%) impulsionados pelo crescimento do segmento de P&C (+10,1%).

– O resultado operacional cresceu para 1.820 milhões de euros (+22,1%), graças à forte contribuição do segmento de P&C, enquanto o segmento de Vida se mostrou resiliente. O Índice Combinado melhorou para 90,7% (-5,6 p.p.). Excelente Margem de Novos Negócios em 5,72% (+0,32 p.p.).

– O resultado líquido ajustado cresceu para 1.229 milhão de euros (+49,7%), refletindo o benefício das diversas fontes de lucro.

– Índice de Solvência estável em 227% (221% no ano fiscal de 2022), indicadores de uma empresa extremamente sólida.

Segundo o CFO do Grupo Generali, Cristiano Borean, o forte crescimento rentável apresentado no primeiro trimestre confirma que a empresa continua no caminho certo para atingir as metas da estratégia Lifetime Partner 24: Driving Growth. ”O desempenho do segmento P&C reflete o nosso foco na excelência técnica, enquanto no Segmento Vida continuamos a reequilibrar nosso mix de negócios em direção a ramos mais rentáveis, mesmo em um ambiente desafiador. O Grupo também confirma sua posição de solvência sólida, impulsionada por forte geração orgânica de capital. Este trimestre também é a primeira vez que reportamos os resultados de acordo com os novos padrões contábeis. Isso nos permite melhorar a visibilidade e a previsibilidade das fontes de lucro, fornecendo uma visão mais precisa do valor embutido no nosso negócio de Vida. Gostaria de agradecer a todos os colegas do Grupo que contribuíram para o projeto IFRS 17 e 9”, disse Borean.

N.F.

