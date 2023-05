GBOEX celebra 110 anos em sessão solene

Os 110 anos de história do GBOEX foram celebrados na manhã da última quarta-feira, 24 de maio, durante sessão solene comemorativa ao aniversário de fundação da entidade, com a participação do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da empresa. Autoridades do exército, do mercado de seguros, dos parceiros da MAG, dos antigos presidentes e conselheiros, corretores de seguros, associados, colaboradores e representantes de organizações parceiras também prestigiaram o evento em Porto Alegre.

Ao abrir o evento, o presidente da empresa e do Conselho Deliberativo, Emilio Joaquim de Oliveira Junior, destacou os 110 anos como um marco significativo. “Os fortes valores do GBOEX, aliados à excelência da gestão e ao preparo dos nossos colaboradores, contribuem decisivamente para essa longa trajetória”, disse Emilio. Ele salientou que poucas empresas do ramo de previdência e seguro de pessoas atingem o centenário.

Para o presidente, a marca histórica foi alcançada com muito trabalho e comprometimento de todos. “E sempre cuidando do amanhã das famílias, que é o nosso grande propósito”, reiterou. Ele citou também o vanguardismo da instituição no mercado em que atua. “Foi a primeira empresa de previdência voltada especificamente para o público militar. Também temos o nosso pioneirismo”, frisou, lembrando que, em 1965, a entidade estendeu seus planos para todos os públicos. “Nesta trajetória, continuaremos sempre evoluindo e cultuando, com fidelidade, os nossos caros valores, além de oferecer proteção para famílias com solidez e segurança”, anunciou.

Ao discursar na sessão, o presidente da diretoria executiva do GBOEX, Ilton Roberto Brum de Oliveira, definiu o momento como uma celebração. “É indescritível comemorar a história quando ela supera marcos. Essa conquista requer dedicação e competência e uma série de outras qualidades”, disse. Ele enfatizou que marcas fortes precisam se antecipar às necessidades do mercado, mas, sobretudo, estarem com os olhos no amanhã. “A expertise da empresa é cuidar do futuro das pessoas e, para nós, é essencial que o discurso seja o reflexo da prática”, frisou Ilton.

Ele recordou dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que já apontaram que apenas uma em cada quatro empresas conseguem se manter em atividade por mais de 10 anos, no Brasil. “A informação comprova a grande capacidade necessária para superar mais de um século de atuação”, complementou. De acordo com Ilton, “para servir de inspiração é preciso carregar, além da autenticidade, tradição, solidez e segurança”.

A sessão resgatou momentos da história da empresa, expôs poesia do compositor e poeta Wilson Tubino, além de exibir diversas mensagens alusivas dos seus parceiros, associados e amigos. O evento contou também com a apresentação do músico tradicionalista Dorotéo Fagundes e com um “Parabéns Gaudério”, reafirmando o GBOEX como empresa de origem gaúcha, mas que se faz presente em todas as regiões brasileiras.

Na parte da tarde, os presidentes inauguraram uma placa alusiva à data, instalada no hall de entrada da sede da empresa, na presença de todos os colaboradores, os quais, depois, participaram de uma confraternização exclusiva, bem como suas unidades e pontos de atendimento comemoraram em suas localidades.

N.F.

Revista Apólice