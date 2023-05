Focando em inovação, Sompo firma parceria com AgTech Garage

A Sompo Seguros acabou de firmar uma parceria com o AgTech Garage, hub de inovação especializado no agronegócio que faz parte do network PwC. A parceria tem como objetivo fomentar a inovação aberta para o desenvolvimento de soluções que agreguem valor aos seguros voltados ao agronegócio, segmento em que a companhia atua.

“Conexão e colaboração aceleram mudanças. Com a parceria, a empresa passa a compor uma rede que integra empresas, produtores, startups, investidores e academia; todos focados em inovação voltada à cadeia do agronegócio. Trabalhar com a visão do cliente e do seu ecossistema é fundamental para desenvolver soluções aderentes, efetivas e eficientes”, avalia Rodrigo Caramez, Chief Strategy Officer (CSO) e responsável pelas áreas de Planejamento Estratégico, Inovação e Projetos da seguradora.

Por meio da parceria, a Sompo Seguros passa a integrar um ecossistema de inovação formado por 75 empresas parcerias, mais de 100 startups associadas, 1,3 mil startups conectadas e uma comunidade formada por mais de 2,2 mil profissionais (entre startups, investidores, mentores, universidades, agências internacionais, entre outros). O AgTech Garage atua em todo o Brasil a partir de seu hub localizado no Parque Tecnológico de Piracicaba, que concentra atores importantes do ecossistema de inovação da região, conhecido como AgTech Valley.

“A chegada da seguradora à comunidade AgTech Garage reforça nosso compromisso com a inovação em toda a cadeia do agronegócio, antes, dentro e depois da porteira, indo até a mesa do consumidor. A empresa certamente somará esforços com os empreendedores, produtores rurais e demais players conectados à rede global do hub, para a construção de um setor cada vez mais competitivo, inclusivo e sustentável”, diz José Tomé, CEO da startup e sócio da PwC Brasil.

Com isso, a Sompo Seguros tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento de soluções que atendam às principais demandas dos clientes da cadeia produtiva do agronegócio. Dessa forma, a companhia planeja incrementar a experiência do segurado por meio de produtos e serviços que contribuam com a gestão de risco e com a eficiência e sustentabilidade do negócio.

