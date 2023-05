FF Seguros apresenta novo head de Produtos e Canais Digitais

A Fairfax Brasil (FF>>Seguros) anunciou a contratação do executivo Marcel Giacon para assumir o cargo de head Canais Digitais, Affinity e Bancassurance da companhia.

Giacon atua há mais de 22 anos no mercado de seguros e trabalhou no Bradesco Seguros por 17 anos. Entre outros projetos, foi responsável pelo desenvolvimento da Area de Canais Digitais, e também atuou no desenvolvimento do Bancassurance no Banco de Atacado. O executivo deixou o Bradesco para empreender e participou da criação de uma insurtech, a Thinkseg. Também liderou as áreas de canais digitais, CX e produtos por três anos na Assurant Seguradora.

Giacon afirma que um dos seus principais desafios será ampliar o market share da FF>>Seguros no segmento Varejo. Segundo ele, o projeto implica no desenvolvimento de novas estratégias comerciais, baseado em capacidade tecnológica e produtos e tem como destaque a expansão do Canal Digital e Affinity, que possibilita à seguradora comercializar seus produtos por meio de parcerias com empresas de varejo, plataformas de e-commerce, bancos, cooperativas, cartões de crédito, associações de classe e empresas prestadoras de serviços (utilitys).

Canais Digitais e Affinity permite a distribuição de produtos de forma simples direcionados para uma grande massa de potenciais clientes que aceitam pagar por um seguro de baixo valor. Entre outros exemplos, a garantia estendida, que oferece um ou dois anos a mais de proteção ao equipamento, o seguro de cobertura para a inadimplência em empréstimos, proteção contra roubo de celulares ou cartões de crédito.

“A meta será tornar a Fairfax uma seguradora mais digital, eficiente e de baixo custo operacional. Queremos ganhar participação de mercado no Varejo, na busca da mesma competência e reconhecimento que a companhia tem no segmento de seguros corporativos”, assinala Giacon.

O executivo trabalhará em parceria com Eduardo Pitombeira, head de Produtos e Operações Digitais da FF Seguros. A estrutura organizacional estabelece uma divisão de funções na área, pois Pitombeira passará a focar mais no desenvolvimento da nova plataforma digital para torná-la mais ágil e eficiente. O propósito será oferecer uma solução integrada, proporcionando a melhor experiência para toda a cadeia de relacionamento do setor de seguros, simplificando o processo de cadastramento das corretoras e aprovação das apólices.

