Faturamento da Bradesco Seguros cresce 13% no 1º TRI

O Grupo Bradesco Seguros registrou expansão de 13,0% no faturamento no primeiro trimestre de 2023, frente ao mesmo período de 2022, totalizando R$ 25 bilhões.

O Lucro Líquido atingiu R$ 1,8 bilhão, o que representa aumento de 10,6% na mesma base de comparação. Já o Resultado Financeiro cresceu 23,4% no trimestre, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros.

A evolução do Faturamento, a melhora do Índice de Comercialização e a boa performance da margem financeira contribuíram para o avanço do resultado das operações de Seguros, Previdência e Capitalização, que alcançou R$ 3,7 bilhões no trimestre, crescimento de 11,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Vale destacar, ainda, o crescimento de 13,4% do Resultado Operacional em comparação ao mesmo período do ano anterior e a permanência do Índice de Eficiência Operacional em 3,7%, um dos melhores níveis dos últimos anos.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 10,6%, alcançando R$ 333 bilhões, com destaque para os ramos de Saúde, Vida e Previdência, e os Ativos Financeiros evoluíram 7,6%, alcançando R$ 353 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 12,3 bilhões no primeiro trimestre, alta de 16% em relação ao mesmo período de 2022.

No trimestre, o Grupo seguiu intensificando esforços e investimentos em inovação e tecnologia, evoluindo em sua estratégia de processos e transformação digital. O faturamento resultante da comercialização de produtos por meio das funcionalidades disponíveis em seus canais online ultrapassou R$ 762 milhões no 1T23, o que representa crescimento de 45% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Foram realizadas mais de 765 mil transações.

A Atlântica Hospitais e Participações, empresa de gestão e investimentos em hospitais e saúde da Bradesco Seguros, e o Hospital Israelita Albert Einstein anunciaram a formação de uma joint venture para a constituição de um novo hospital na cidade de São Paulo. Com investimento total estimado em R$ 600 milhões, a unidade será um hospital geral com capacidade para 300 leitos e acomodações individuais, oferecendo todas as especialidades médicas, além de maternidade, UTI neonatal, pediatria e UTI Infantil. As obras, sob responsabilidade da BSP Empreendimentos Imobiliários, empresa que também integra o Grupo, deverão ser finalizadas em 2027.

A Bradesco Saúde adotou um novo modelo de coparticipação, que tornou seus planos mais flexíveis e acessíveis às pequenas empresas, e também lançou, para o beneficiário, um simulador de coparticipação, que proporciona mais transparência e planejamento nos custos. Em outra iniciativa para o segmento de pequenas empresas, a companhia aprimorou a experiência do corretor no Portal de Negócios, com o uso da Bradesco Inteligência Artificial (BIA) em determinados processos.

No segmento de Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência lançou uma família de fundos de previdência Target Date (Data Alvo), nas modalidades PGBL e VGBL. Com modelo de gestão inovador no mercado brasileiro, sob a responsabilidade da Bradesco Asset Management (BRAM), e alinhado às melhores práticas internacionais de alocação de ativos de Previdência, o produto tem como principal caraterística o ajuste automático da carteira ao longo da fase de acumulação, sem necessidade de realocação de fundos.

A empresa também lançou três fundos de previdência privada para diferentes perfis de investidores, sendo dois deles em parceria com gestores terceiros. Somada à crescente melhoria da grade de produtos promovida nos últimos anos, as novas iniciativas reforçam o compromisso da Bradesco Vida e Previdência de oferecer soluções completas em previdência privada para todos os momentos de vida e necessidades de seus clientes. No ramo Vida, a empresa realizou mudanças para aprimorar a jornada de contratação de seus produtos.

Nos segmentos de seguros Auto e Residencial, a Bradesco Auto/RE teve importante atuação no pagamento de indenizações e prestação de assistência a segurados afetados por desastres naturais decorrentes das chuvas do verão. O destaque ficou por conta da Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros, realizada no litoral Norte de São Paulo, agilizando a avaliação de danos e a indenização a segurados prejudicados pelas chuvas.

A companhia também passou a utilizar a Inteligência Artificial na detecção de perda total de automóveis, oferecendo às oficinas referenciadas de todo o Brasil o suporte de uma base de dados estruturada. Além disso, a seguradora expandiu a atuação da frota de minivans para serviços de atendimentos de assistência residencial, que agora está presente nas capitais e em algumas das principais cidades de seis estados.

N.F.

Revista Apólice