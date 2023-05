ENS organiza imersão sobre Inovação em Israel

Contribuir para o avanço do setor de seguros e proporcionar aos profissionais brasileiros contato com as melhores práticas dos mercados mais desenvolvidos do mundo. É com foco nesses objetivos que a ENS (Escola de Negócios e Seguros) organiza treinamentos internacionais em parceria com instituições de ensino de excelência.

Para o segundo semestre deste ano, a instituição acabou de anunciar a realização da International Immersion – Insurance Innovation Israel Start-up Nation, em parceria com a SOSA, empresa de inovação de Israel, hoje um dos principais hubs de inovação do mundo.

Desenhado para altos executivos brasileiros conhecerem alguns dos fatores que contribuem para o desenvolvimento tecnológico e sucesso financeiro israelense, o curso abordará assuntos como Seguros e Mudanças Climáticas, Embedded Insurance, Inovação Aberta no Brasil, Cibersegurança e Seguros, e Tendências Globais de Seguros, além de Start-up Showcase.

Networking global

O gerente de Estratégia, Inteligência Comercial e Processos da ENS, Ronny Martins, destaca a importância do treinamento não somente nos aspectos teórico e prático, mas também como oportunidade de networking.

“Normalmente, uma vivência acadêmica no exterior é fortemente valorizada no Brasil, pois a pessoa melhora, além dos conteúdos técnicos, suas habilidades de comunicação e adaptação, ganha novas experiências e confiança, além de construir networking global”, ressalta Martins.

Responsável pelas parcerias internacionais da ENS, o gestor destaca que a parceria com a SOSA vai agregar positivamente ao programa. “A SOSA é uma empresa de inovação aberta que trabalha com equipes de inovação e unidades de negócios em corporações como RBC, Swiss Re, Zurich Insurance e Tokio Marine, além de governos de países como Austrália, Brasil, Canadá, Japão e Tailândia”.

Israel, referência em inovação

A imersão terá cinco dias de duração, sendo os três primeiros marcados por workshops com professores renomados, apresentações de startups e palestras de especialistas em seguros. O penúltimo dia incluirá visitas a empresas do ecossistema de inovação Israelense e, fechando a programação, no último dia os profissionais desfrutarão de passeio turístico por Jerusalém.

Marcadas de 4 a 8 de setembro, no centro de inovação da SOSA, em Tel Aviv, as aulas serão ministradas em inglês e, por isso, o domínio do idioma é pré-requisito. Os participantes também devem ter ensino superior completo e experiência de cinco anos no mercado de seguros.

Para inscrição é necessário pagamento de taxa de R$ 500,00, a ser descontada do investimento final dos candidatos aprovados na análise de currículo. O valor total do programa é de US$ 2,600, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

Mais informações estão disponíveis neste link.