ENS inicia curso de inglês fechado com executivos da CNseg

Uma das habilidades mais demandadas no mercado de trabalho é o conhecimento da língua inglesa e, no contexto do setor de seguros, é de extrema importância o domínio da fala, leitura, análise e tradução de textos. Visando contribuir para a proficiência dos profissionais de seguros no inglês, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) oferece duas versões do curso English for Insurance Professionals: Intermediate e Upper Intermediate.

Recentemente, uma versão aprimorada da modalidade Upper Intermediate foi desenhada para ser ministrada a dirigentes e gestores da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), que iniciaram as aulas no dia 28 de abril.

”A turma é composta por grandes executivos e todos têm altíssimo conhecimento em seguros e também da língua inglesa. Nosso objetivo é robustecer ainda mais o vasto e sólido know-how que esses profissionais já possuem”, destaca o gerente de Estratégia, Inteligência Comercial e Processos da ENS, Ronny Martins, coordenador do curso.

No primeiro encontro, os executivos da CNseg conversaram com a special guest Margo Black, executiva britânica que foi CEO e presidente da Swiss Re Brasil.

Professores renomados

Além de Margo, outros dois docentes convidados que irão lecionar para a turma especial são o vice-presidente da Willis Re na América Latina e Caribe, Charles Procter; e o superintendente Regional São Paulo da ENS, Rodrigo Matos, que possui vasta experiência na comercialização de seguros no Brasil e EUA.

As aulas serão conduzidas pela renomada profissional do setor, Maria Luiza Martins, que atuou por 18 anos como gerente de Parcerias Internacionais da ENS, coordenando atividades de estudo de seguros nos Estados Unidos e Inglaterra.

O curso

Disponível na modalidade online, o English for Insurance Professionals é indicado para todos os profissionais que já possuem pelo menos nível intermediário da língua e desejam aprofundar os conhecimentos sobre os termos específicos do mercado de seguros.

Para quem deseja participar do curso, já consolidado como referência no mercado, as inscrições estão abertas para formação das próximas turmas. As aulas para o Intermediate e Upper Intermediate terão início em agosto.

