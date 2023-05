Em parceria com a Assurant, Ciclic lança seguro para bolsa e itens pessoais

Imagina ter a bolsa ou mochila levada com todos os itens pessoais dentro? Essa é uma situação que ninguém deseja ter e o prejuízo costuma ser grande, principalmente quando esses itens são a carteira e os cartões do banco. Por isso, pensando em estender sua proteção para mais um fator inesperado do dia a dia, a Ciclic, empresa BB Seguros, acabou de lançar em parceria com a seguradora Assurant um novo seguro de Transações Eletrônicas.

O produto oferece cobertura para os objetos pessoais, como acessórios (exceto celular), e ainda cobre transferências bancárias ou saques indevidos e compra sob coação. Além dessas coberturas, o seguro ainda protege os bens elegíveis comprados com o cartão de débito da conta protegida contra danos acidentais.

A novidade custa R$ 3,99 por mês, com limite único e compartilhado entre as coberturas no valor de R$ 2.000,00, e conta com uma cobertura nacional. Para ter direito ao reembolso após o roubo ou furto, basta apresentar a nota fiscal de compra do item e um boletim de ocorrência, além de outros documentos básicos, como RG e CPF, extrato da conta e declaração do ocorrido.

“Pensamos em adicionar essa nova categoria de proteção como um plus em nossa carteira de produtos para que as pessoas tenham um pouco menos preocupação nas ruas por contar com um serviço de prevenção. É claro que uma situação como roubo ou furto, por si só, gera prejuízos e dor de cabeça, mas o nosso objetivo é minimizá-los sempre que possível para um dia a dia mais tranquilo”, destaca a COO da Ciclic, Bruna Melo.

