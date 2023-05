Em evento da UCS, Boris Ber apresenta novidades do Sincor-SP para corretores

A UCS (União dos Corretores de Seguros) recebeu o presidente do Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo), Boris Ber, em seu 2º Trocando Ideias de 2023, na noite desta terça-feira, 23 de maio, abordando “Cenários do mercado e o Sincor-SP”,

O presidente da UCS, Augusto Esteves, ressaltou a importância da parceria com a “entidade maior”, que é o sindicato da categoria. “Para mim é uma grande satisfação ter o Boris em meu primeiro Trocando Ideias, um amigo que tem realizado grandes entregas no nosso Sincor-SP”, comentou Esteves, que assumiu a presidência da entidade em abril. “Agradeço os associados pela confiança depositada em nossa associação, somos um time de profissionais que vive com intensidade em busca de soluções inovadoras e transformadoras, é através do trabalho conjunto e dedicação de cada um que podemos celebrar as nossas conquistas. Reafirmo o compromisso em buscar oferecer cada vez mais benefícios e oportunidades para fortalecer os laços com todo o mercado de seguros e alcançarmos nossos objetivos em comum”, destacou o líder da UCS.

Boris Ber iniciou sua apresentação refletindo que muitos profissionais colocam as entidades do setor em posições antagônicas, e isso nunca foi seu pensamento. “Muitos que estão aqui me conhecem há muito tempo e sabem que sempre me dispus a agregar, isso é fundamental para quem se propõe a atuar como uma liderança. Estou em casa, sou sócio da UCS e estou entre amigos. Utilizando o slogan da associação, reafirmo que ‘Juntos somos mais fortes’ e me incluo totalmente nessa filosofia, atuando juntos também como Sincor-SP”.

Dessa forma, ele conduziu um bate-papo informal entre amigos. O primeiro ponto abordado foi o descredenciamento que a Susep (Superintendência de Seguros Privados) tem realizado com corretores que estão com dados desatualizados. “Diversos corretores estão sendo surpreendidos com a suspensão de sua habilitação profissional, sem comunicação prévia, e têm dificuldade em regularizar esta situação. Para ajudar, nós do Sincor-SP montamos uma força tarefa e estamos conseguimos resolver a enorme maioria dos casos para os corretores. É uma ajuda humana para alguém que não está conseguindo trabalhar e precisa realizar sua produção”.

Ele também destacou esforços do Sincor-SP para apoiar os corretores de seguros, especialmente os que estão começando carreira. “Estamos com uma forte parceria com a ENS (Escola de Negócios e Seguros), teremos um evento exclusivo para o Sincor-SP apresentar proposta de associação aos jovens que estão se formando, teremos condição especial para degustarem, entendendo que o sindicato é uma porta de entrada, e depois podem ir para a UCS, os clubes de corretores etc.”. Boris também apresentou novas parcerias em benefícios, como empresa de contabilidade, agência de marketing digital, com preços acessíveis especialmente para o corretor que está começando.

Um importante benefício que será apresentado em breve pelo Sindicato são novas opções de planos de saúde para os associados, que estão sendo fechadas, por meio de parceria com a BrazilHealth, com a Amil e com a Porto Saúde. “Planos PME com condições bem especiais para os corretores de seguros. Ter mais opções de planos de saúde para nossos associados era um grande desafio, e conseguimos disponibilizar soluções muito boas. Esperamos também, com isso, ter um benefício valioso para atrair mais corretores para o Sincor-SP”, disse.

Boris Ber também destacou o aplicativo Sincor Digital, que possui todas as informações sobre o sindicato, conteúdos das mídias da entidade e também de veículos da imprensa especializada em seguros, além do fórum Conectacor, que conta com o trabalho de especialistas para responder às dúvidas diversas dos corretores sobre seguros.

Comentou também sobre o lançamento do espaço Centro de Atividades, na sede do Sincor-SP, que oferece auditório, estúdios de TV e de podcast, e pode ser utilizado por empresas do setor com condições especiais. “Acabamos de criar um estúdio para gravação de podcast, estamos apostando em dinamismo e linguagem mais atualizada, pois queremos estabelecer comunicação com os mais jovens, para oxigenar o quadro de associados”.

Ele também comentou sobre outras ações, como o trabalho da ZV Consultoria, para ouvir lideranças, colaboradores e associados do Sincor-SP, para ajudar a investir em melhorias; as ações das Comissões Técnicas, que agora contam com participação de seguradoras apoiadoras do Sincor-SP; o trabalho institucional para buscar soluções para riscos declinados pelas companhias; e o diálogo com empresas e órgãos do governo para promover a defesa dos corretores de seguros.

Por fim, comentou sobre a próxima edição do Conec, maior evento do mercado de seguros, realizado pelo Sincor-SP, que neste ano acontece de 5 a 7 de setembro. “Teremos 10 mil participantes, sendo pelo menos 6 mil corretores de seguros de todo o Brasil, e ainda milhares de profissionais do ecossistema de seguros. E as inscrições já estão bem avançadas, o evento está pronto, espaços de seguradoras todos vendidos, shows contratados: Tiago Abravanel, Paulo Ricardo, e Rio Negro & Solimões”. Ele enfatizou que, apesar de toda a oferta de relacionamentos e diversão, o foco do congresso será o conteúdo. “Tenho o compromisso de não termos discursos políticos, a abertura será a mais simples possível e já vamos para os painéis. Teremos Trilhas de Conhecimento simultâneas. Imagine um profissional que vem de estados mais distantes, ele precisa levar conteúdo, sair com mais conhecimento”.

O 2º Trocando Ideias de 2023 também destacou o trabalho realizado pela UCS com os Trocando Negócios, encontros online semanais para orientar sobre os diversos ramos de seguros. A associada Zuramil Cristina do Amaral, que participa de todos os treinamentos oferecidos, confirmou a importância das iniciativas. “O TN ele muda a vida da gente, porque realmente é uma troca de informações muito boa. Sou fã da UCS, sempre convido mais corretores a participar, pois atuando juntos somos mais fortes”, disse. No evento, ainda foi apresentado um novo associado: Rodinei Ricardo da Silva.

A vice-presidente Catia Guirao anunciou mais uma atividade de integração que está sendo preparada pela UCS. No dia 1º de julho a entidade promoverá um passeio para Jundiaí, com caminhada no Parque da Cidade, visita a uma vinícola, finalizando o passeio com um almoço. “Estamos retomando nossas atividades que promovem relacionamentos e bem-estar. A UCS não é somente informação e aprendizado, mas também diversão e prática de exercícios físicos. Este passeio será muito bom para estreitarmos nossas amizades, as inscrições já estão abertas”.

N.F.

Revista Apólice