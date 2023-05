CSP-MG conquista novas beneméritas

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) conquistou a adesão de três novas beneméritas mantenedoras. São elas a Futuro Previdência, Mais Segally e Stoa.

“O segmento de seguros desempenha um papel muito importante em uma economia por seu mecanismo de assunção de risco. Aumentar os laços entre negócios inter-relacionados promove a colaboração e a longevidade e permite que as empresas ofereçam assistências e soluções que ajudarão seus clientes e outros negócios a se tornarem mais lucrativos”, enfatiza o CEO e cofundador da Futuro Previdência, Carlos Marsiglia.

O executivo destaca o objetivo da companhia. “Por meio da tecnologia e atendimento humanizado, nossa missão é tornar o seguro fácil e para todos, com negócios em todo o Brasil, atendendo a diversos parceiros e outros participantes do ecossistema”.

O sócio-diretor da Mais Segally, Eunápio Horta Júnior, ressalta que a parceria com o CSP- MG “é extremamente importante para o sucesso dos negócios” da corretora. “Estamos confiantes de que, juntos, podemos alcançar resultados cada vez mais expressivos e oferecer aos nossos clientes um atendimento de qualidade e soluções eficazes, além de fornecer informações relevantes a respeito das tendências e mudanças do mercado de seguros, contribuindo para conscientizar a sociedade sobre a importância de protegerem seus patrimônios e suas famílias”.

Para a head comercial e cofundadora da Stoa, Amanda Fagundes, “a parceria com CSP-MG é essencial para ampliar o ciclo de proximidade com as seguradoras e as empresas que atuam com seguro de pessoas, fomentar o desenvolvimento da modalidade de seguro que mais cresce no Brasil e promover o debate na troca de conhecimento nas palestras e workshops promovidos pela entidade. Levamos aos corretores de seguro de vida a ampliação na oferta dos melhores produtos para seus clientes, além de propiciar soluções que ajudam a gerenciar melhor sua carteira e o pós-venda das apólices, auxiliando o corretor a vender cada vez mais e aumentar seus ganhos”, completa a executiva.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG, comemora a chegada de novas empresas. “A adesão das novas beneméritas fortalecem a atuação da entidade e contribuem para o desenvolvimento do mercado de Pessoas. Sejam muito bem-vindas ao Clube”.

N.F.

