CSP Bahia realiza evento sobre fraudes em planos de saúde

O CSP Bahia (Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia) abriu inscrições para o evento presencial sobre Saúde Suplementar com o tema “Impactos das Fraudes em Planos de Saúde”. A convidada pela entidade é a Dra. Vera Valente, diretora-executiva da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar).

A advogada e engenheira ocupa o cargo na FenaSaúde desde 2019. Vera ingressou no mercado no fim da década de 1990, quando foi convidada a assumir um cargo no Ministério da Saúde, onde esteve à frente do projeto de lançamento do cartão SUS. Em seguida, no início dos anos 2000, ela liderou a implementação da política de medicamentos genéricos no Brasil, na posição de gerente geral de Medicamentos Genéricos da ANVISA.

Posteriormente, no setor privado, Vera foi presidente da PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos). A executiva também foi diretora de Inovação e Acesso da Interfarma e head regional de Biossimilares da Merck. Atualmente, ela é membro da Comissão de Governança em Saúde do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e membro do WCD (Women Corporate Directors), com o objetivo de fomentar o crescimento da presença feminina em conselhos de administração.

O evento ocorrerá no dia 01 de junho, no auditório do Edifício Salvador Shopping Business – Torre Europa, às 18:30h, e terá vagas limitadas, com prioridade para os representantes das associadas beneméritas e associados do CSP Bahia. As inscrições podem ser feitas pelo link.

