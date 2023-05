Crescimento do turismo nacional reforça importância do seguro viagem

EXCLUSIVO – Com o fim da pandemia de Covid-19 e a retomada da economia, os brasileiros estão demonstrando cada vez mais interesse em conhecer diversas regiões do Brasil. Segundo dados do Conselho de Turismo da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), com base nas informações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em fevereiro o setor faturou R$ 16,6 bilhões, o que representa um crescimento de 18,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. No primeiro bimestre de 2023, o ganho do segmento entre o faturado no início do ano ante o mesmo período em 2022 foi de R$ 5,8 bilhões.

O Zarpo, agência online de viagens, realizou uma pesquisa para mapear quais os destinos nacionais e internacionais que as pessoas gostariam de conhecer em 2023. Entre os destinos brasileiros, os mais mencionados foram Natal (RN), em primeiro lugar, seguido por Gramado (RS), Maceió (AL), Fernando de Noronha (PE), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Maragogi (AL) e Penha (SC). O estudo revelou que foram citadas 59 cidades brasileiras, sendo 26 da região Nordeste, 12 do Sudeste, 10 do Sul e o restante dividido entre as outras regiões.

Para que os turistas possam viajar pelo Brasil com tranquilidade, é fundamental contar com um seguro viagem. Ao contrário do que as pessoas pensam, o produto também protege passageiros em território nacional. Além das coberturas e assistências tradicionais para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, o seguro inclui traslado médico, retorno sanitário, perda de bagagem e cancelamento prévio de viagem, o que pode ajudar em caso de algum imprevisto.

Marcelo Mascaretti

“O seguro viagem é um fator de tranquilidade para um momento tão aguardado, como uma viagem de férias com a família, por exemplo, e que deveria estar entre as principais prioridades na hora do planejamento, dado o seu baixo custo e facilidade de contratação. Nós, como seguradora, temos o dever de acompanhar as necessidades do mercado e dos clientes, atualizando as nossas ofertas de planos sempre buscando maior proteção, conforto e segurança para que o segurado se sinta priorizado. Não contratar o seguro pode acarretar, em caso de intercorrências, problemas burocráticos e impactos significativos nas finanças do viajante”, afirma Marcelo Mascaretti, diretor comercial de Vida, Previdência e Investimentos da SulAmérica.

Segundo Mascaretti, a seguradora registrou entre janeiro e abril deste ano um aumento de 77,8% nas contratações do produto para viagens nacionais em relação ao mesmo período em 2022. “Um fator determinante para este resultado são nossos constantes investimentos em tecnologia para melhorar a experiência do cliente por meio da jornada digital. Hoje a contratação do nosso seguro viagem é intuitiva e ocorre em, aproximadamente, 3 minutos, tempo substancialmente menor ao do processo anterior”.

Alexandre Camargo

Na Assist Card Brasil, até abril houve um crescimento de 25,4% na contratação do seguro viagem, e 80% dessas apólices emitidas foram para viagens nacionais. Alexandre Camargo, country manager da empresa, reforça que quanto mais informação as pessoas tiverem sobre a importância de seguro, mais o setor vai conseguir expandir a sua penetração. “Precisamos facilitar o acesso das pessoas ao seguro viagem. Estamos fechando parcerias para distribuir o produto, oferecendo o seguro no momento da compra de passagens e fechamento da hospedagem”.

De acordo com Camargo, para ajudar na expansão do seguro viagem é preciso que as corretoras tenham foco na sua distribuição e ofereçam a cobertura como um ‘produto de prateleira’. “É preciso que essas corretoras cruzem dados para ofertar o seguro viagem, não oferecendo apenas no momento em que o cliente vai viajar. Um belo exemplo são as apólices anuais, que cobrem o beneficiário por um ano para qualquer destino que ele vá. Cabe ao corretor analisar o perfil do cliente e apresentar a solução mais adequada ao seu estilo de vida”.

Valéria Pereira

Valéria Pereira, gerente de Produtos da Affinity Seguro Viagem, ressalta a importância do mercado investir em ações de conscientização e comunicação transparente, para que cada vez mais os brasileiros entendam a necessidade de contratar o produto. “Quanto mais pessoas souberem da importância do seguro viagem e as consequências de viajar sem ele, melhor. Queremos um passageiro bem informado, que aproveite ao máximo sua viagem e esteja atento à contratação de uma cobertura de qualidade para cuidar dos imprevistos que possam acontecer”.

Nicole Fraga

