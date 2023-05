“Credicor-SP: banco dos corretores de seguros” foi tema de almoço do CCS-SP

O CCS-SP (Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo) recebeu diretores da Credicor-SP (Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros) no seu tradicional almoço, realizado no dia 9 de maio, no Circolo Italiano. Luiz Ioels, presidente da Diretoria Executiva; Marcos Abarca, presidente do Conselho de Administração; e Nelson Azevedo Cardoso, diretor Administrativo, apresentaram as vantagens, benefícios e os diferenciais da cooperativa em relação a outras instituições financeiras.

Álvaro Fonseca, mentor do CCS-SP, explicou que a participação da Credicor-SP no evento vem ao encontro do objetivo da nova gestão de diversificar a temática. “A intenção é trazer aos associados informações importantes e oportunidades. A Credicor-SP cuida do nosso dinheiro, e ano a ano aumenta a remuneração aos cooperados. Quem é correntista sabe”, disse. Em seguida, ele quis saber se os associados presentes eram cooperados e a maioria levantou a mão.

Distribuição de rendimentos

Com 17 anos de existência, a Credicor-SP, que pertence ao sistema Sicoob, ocupa a sexta posição entre os bancos de varejo e possui a segunda maior rede de atendimento no Brasil. Segundo Abarca, mudanças recentes no estatuto ampliaram a base de atuação para todo o país. Ele destacou que um dos principais atrativos da cooperativa é a distribuição de rendimentos (também chamada de sobras) entre todos os associados, de acordo com as suas respectivas participações.

Abarca informou que a Credicor-SP, diferentemente de outras cooperativas, optou desde o início por distribuir as sobras em vez de absorver os recursos e incorporá-los ao seu capital social. “A boa notícia é que os rendimentos estão aumentando ano a ano”, disse. Em 2021, os associados receberam mais de R$ 1 milhão e neste ano mais de R$ 1,4 milhão, montante 39% maior. “Pelo andar da carruagem, no próximo ano os associados poderão receber cerca de R$ 2 milhões referentes às sobras de 2023”, disse.

Segundo Abarca, neste ano houve associado que recebeu até 146% do valor aplicado, somando a remuneração do CDI mais as sobras. Mas, os rendimentos não são o único atrativo. Para ele, um diferencial importante é o atendimento humanizado. “Em outras instituições financeiras o correntista é apenas um número. Na Credicor-SP, ele é chamado pelo nome e tem auxílio, por exemplo, para utilizar novas ferramentas ou aplicativos”, disse, acrescentando que outro benefício é a isenção de taxas.

Desafio

À frente do Conselho de Administração desde o ano passado, Abarca informou que pretende praticar uma gestão profissional. Ele lembrou que há 17 anos, quando a Credicor-SP foi fundada, não havia bancos digitais e outros players disputando o mercado. “A fórmula de sucesso que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos manter no futuro” disse. Por isso, uma das metas para os próximos 4 anos é aumentar em 70% o número de cooperados.

Para tanto, Abarca lançou o desafio aos corretores de trazerem novos associados. “Hoje, temos 3,3 mil cooperados e queremos elevar esse número para 5,5 mil”, disse. Como incentivo, informou que a Credicor-SP transformará cada novo associado apresentado em pontos, que podem ser incluídos no cartão de crédito do cooperado ou trocados por produtos no Coopera. Segundo ele, podem se associar funcionários de corretora, parentes, prestadores de serviços, condomínios, sindicatos, associações e outros.

N.F.

Revista Apólice