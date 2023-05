CORPe Saúde reforça estratégia de vendas de produtos da Unimed Nacional

A CORPe Saúde alinhou sua estratégia de distribuição dos produtos coletivos por adesão da Unimed Nacional nas cinco cidades em que já está em funcionamento a parceria: Brasília (DF), Feira de Santana (BA), Salvador (BA), São Luís (MA) e São Paulo (SP), sendo esta última a maior praça e foco de atuação.

“Na reunião na sede da Unimed Nacional, em São Paulo, reforçamos a estratégia de mercado para cada uma das praças, observando suas características, público-alvo, entidades de classe em cada localidade, porque queremos trabalhar de maneira muito próxima e customizada”, afirma Manoel Fontes, gerente Comercial da administradora.

“Para cada praça estamos personalizando o modelo CORPe de ser, faremos um trabalho entendendo como cada mercado funciona para que possamos obter os melhores resultados com a melhor qualidade de entrega da venda”, completa Paulo Thiago, gestor de São Paulo da CORPe, responsável pelo relacionamento com a Unimed.

Recentemente, a administradora realizou uma “blitz” no canal corretor, visitando as principais corretoras e plataformas de vendas de seguro saúde. “Nessa oportunidade divulgamos o produto com a Unimed Nacional às principais empresas de distribuição de São Paulo e região, reforçando nossa parceria e a importância do produto para a empresa. Unimed é uma marca muito forte em todo o Brasil e tê-la em nosso portfólio nos engrandece, por isso estamos investindo fortemente neste produto”, acrescenta Manoel Fontes.

Jaqueline Kroquevichy, gerente Comercial PME e Adesão SP da cooperativa, diz que a administradora vem para reforçar a atuação da Unimed Nacional no segmento Coletivo por Adesão. “Com a comercialização liberada em todas as nossas unidades de negócios, apostamos em uma parceira que reconhece o valor da marca Unimed e que levará o que temos de melhor para oferecer aos beneficiários”, aponta. “Acreditamos na parceria e seriedade no trabalho realizado pela CORPe na busca de boas oportunidades e para levar aos seus beneficiários as melhores soluções em saúde”, defende Luiz Bertone, gerente Nacional de Vendas.

N.F.

Revista Apólice