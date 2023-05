CORPe expande atuação da Plano Brasil Saúde na Bahia

Depois de consolidar a parceria no Rio Grande do Norte, a CORPe Saúde intensifica sua atuação no Nordeste levando os produtos da operadora Plano Brasil Saúde (PBS) também para o estado da Bahia.

A operadora nasceu justamente em Salvador, onde possui sua maior estrutura de atendimento, e depois seguiu expansão para outros pontos do Nordeste, como o Rio Grande do norte, para o qual escolheu a administradora como parceira na distribuição. Com o sucesso no primeiro estado, a PBS firma acordo agora para a distribuição ao público baiano.

Vanessa Nascimento, gerente Comercial Nacional da CORPe Saúde, ressalta que nesta parceria os corretores podem oferecer uma ótima opção de plano por valores acessíveis. “O portfólio da PBS tem produtos coletivos por adesão a partir de R$ 185”, revela. “Foi com a certeza da solidez da empresa e seu atendimento em hospitais conceituados que estamos vindo para uma nova praça, com nova equipe”.

A PBS aposta em tecnologia para otimizar o atendimento e os custos, como telemedicina e médico da família. “A operadora tem forte investimento em tecnologia, consolidando a figura do médico da família, um novo conceito para a região Nordeste, colocando a tecnologia a favor de todos. Os beneficiários recebem acompanhamento do médico da família para analisar o que é melhor, conhecendo o histórico do paciente, além de economia para a operadora e qualidade de vida para o beneficiário”, comenta Vanessa. “A proposta do médico da família é excelente para os nossos clientes, é um produto diferenciado com grande qualidade”.

A Bahia é o principal estado de atuação da Plano Brasil Saúde. “A comercialização no estado da Bahia me encantou, o prédio em Salvador onde é feita toda a entrevista do médico da família tem estrutura surpreendente, muito bonito, com ótima localização, atendimento de primeira linha, funcionários muito prestativos. A atuação focada da administradora com todo o respaldo dessa estrutura fará com que cresçamos muito no estado da Bahia”, garante a gerente da CORPe.

N.F.

Revista Apólice