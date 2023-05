CongreNorte irá orientar corretores de seguros para atuar em consórcios

Em crescimento, o segmento de consórcios representa uma grande oportunidade para os corretores de seguros. Dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) informam que a procura por consórcios aumentou 11% no Brasil nos três primeiros meses deste ano, em comparação com 2022. A antiga modalidade para comprar bens e serviços é uma alternativa para driblar os juros altos dos financiamentos, revelando maturidade do consumidor que planeja o futuro ao controlar suas finanças pessoais.

Por isso, uma das palestras do 2º CongreNorte (Congresso Norte de Corretores de Seguros) tem como tema “Diversificando a carteira com consórcios”. O painel acontece no segundo dia do evento, 29 de junho, das 11h35 às 12h20, com a participação dos especialistas: Amândio Martins, corretor case de sucesso na área; Dan Silva, que tem o canal de maior audiência sobre o assunto no YouTube, o “Compra planejada”; além de executivo da vertical Porto Bank, que abrange a área de Consórcio.

O corretor de seguros especialista em consórcios, Amândio Martins, adianta que sua apresentação será bastante prática. “Minha fala será intitulada ‘Desejo vender consórcio, mas por onde começar?’ e estará alinhada com a forma como executo a venda desse produto em meu escritório. O foco da conversa será explicar como o corretor pode iniciar, fazendo o simples bem feito e alcançando a excelência ao longo da jornada”, diz. “Para se dar bem neste segmento, o corretor tem que trabalhar muito bem a sua rede de relacionamento, que pode ser sua carteira de cliente e/ou suas amizades; verificar o fornecedor e produtos que irá eleger para trabalhar; buscar no mercado pessoas que já sejam bem sucedidas nesta indústria para seguir o exemplo, modelando às suas características; e, por fim, ter atitude comercial: tem que agir. São estes quatro pilares que irão basear nossa conversa”, adianta.

Erico Parente, presidente do Sincor AM/RR e um dos organizadores do evento, ressalta que o consórcio é uma modalidade de investimento que tem ganhado cada vez mais destaque no mercado. “Os especialistas irão compartilhar seu conhecimento e experiência sobre como os corretores de seguros podem aproveitar essa oportunidade e alavancar seus negócios, com este produto que possibilita manter o poder de compra da população, além de ser bastante democrático e acessível”, aponta.

O presidente do Sincor TO, Jair Conceição, reforça que atualmente, a modalidade permite uma aquisição variada de itens, desde a compra de uma casa ou automóvel até a realização de serviços, como pequenas reformas, viagens, festas, cirurgia plástica, tratamento dentário, cursos e outros. “Como o consórcio não possui juros, apenas taxa de administração, acaba sendo uma boa alternativa para as pessoas realizarem seus sonhos de forma programada e, assim, o corretor fortalece seu mix de produtos para atender o cliente final”.

O 2º CongreNorte acontece nos dias 28 e 29 de junho de 2023, no Studio 5 Centro de Convenções, em Manaus, sob coordenação do Sincor AM/RR (Sindicato dos Corretores de Seguros no Amazonas e Roraima), liderado pelo presidente Erico Parente, em parceria com os demais sindicatos da categoria na região: Sincor PA (Sindicato dos Corretores de Seguros no Pará), presidente Margarete Braga; Sincor TO (Sindicato dos Corretores de Seguros no Tocantins), presidente Jair Conceição, e Sincor RO-AC (Sindicato dos Corretores de Seguros em Rondônia e Acre), presidente Tiago Sarturi; além do vice-presidente regional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) para a região Norte, Luiz André Moraes Santos.

