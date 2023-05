Como escolher o seguro para o seu iPhone?

Em dúvida sobre qual o melhor seguro para iPhone? Veja estas dicas e recomendações para manter seu aparelho protegido contra diferentes tipos de danos.

Conheça o melhor seguro para o seu iPhone

Se você deseja ter um valor para reparo ou substituição caso seu iPhone sofra algum dano, faz bem em contratar um seguro. Existem vários planos que cobrem diferentes tipos de prejuízos, como roubo, perda, quedas, derramamentos de líquidos e mais. Com essa proteção você poderá se sentir mais tranquilo, se ocorrer algum acidente.

Como uma grande variedade de coberturas está disponível no mercado, é possível selecionar uma opção que atenda melhor suas necessidades e não pese no seu orçamento. Outro benefício que algumas seguradoras oferecem é o suporte técnico para solucionar problemas com o dispositivo.

Contudo, diante de tantas alternativas pode ser um pouco cansativo encontrar aquela que corresponda às suas expectativas. Então, este texto ajudará você a saber qual é o melhor seguro para seu iPhone, trazendo 7 recomendações e dicas para fazer uma boa contratação. Confira!

Nubank

O Nubank oferece para seus clientes vários tipos de seguros para smartphones. Há proteção contra danos acidentais, portanto, se o celular cair e quebrar a tela ou mergulhar em algum líquido, ele está resguardado. Outra opção é a garantia contra roubo e furto que, nessas situações, paga uma indenização para você adquirir um novo aparelho.

Já a cobertura completa abrange diversos problemas, inclusive falhas na bateria e câmera. Os planos têm carência de 30 dias e há franquia, mas você pode cancelar quando quiser, pois é sem fidelidade. Os valores variam conforme o modelo do iPhone e as opções contratadas. Para melhor comodidade, o custo é incluído na fatura do cartão de crédito.

Pier

O seguro para celular da Pier se destaca por ser especificamente para cobrir casos de roubo e furto com ou sem vestígios de crime ocorridos somente no Brasil. Ele não trata de avarias causadas por danos acidentais, como quedas e nem perdas. No entanto, oferece proteção para iPhone novos ou usados mesmo que você não tenha nota fiscal.

A partir do momento que contratar o serviço seu smartphone já terá melhor proteção, pois não há carência. O cancelamento é simples, porque não requer fidelidade. Os preços variam de acordo com o modelo do smartphone e o tipo de plano que pode ser básico ou Premium. No entanto, a forma de pagamento é apenas por cartão de crédito.

Vivo

A Vivo tem diversas formas de seguro para clientes que têm um iPhone Vivo pré, pós e controle. A empresa paga uma indenização no caso do celular ser roubado, furtado ou sofrer danos acidentais. Em outras palavras, dependendo do plano, se o smartphone cair e quebrar, ou molhar e não funcionar ou tiver problemas elétricos, ele está coberto.

O melhor de tudo é que a proteção começa 24 horas após a adesão. Mas a empresa exige fidelidade de 12 meses, portanto antes desse prazo, caso deseje cancelar, pagará uma multa. O preço mensal é estabelecido pelo tipo do aparelho e serviços contratados. A cobrança dessa mensalidade pode ser por fatura ou em um cartão de crédito.

Ciclic

Na Ciclic, é possível escolher proteção contra roubo, furto, quebra, imersão em líquidos ou todas as opções, se você achar assim melhor. O seguro para iPhone conta com cobertura nacional e internacional. A empresa promete substituir o smartphone com as mesmas características do modelo assegurado ou uma versão superior.

O cancelamento desse serviço é sem multas, porém quando há sinistro tem franquia. Além disso, a Ciclic aceita somente iPhones comprados no período dos últimos 2 anos, inclusive os que foram importados. Quanto às formas de pagamento pode ser por meio de Google Pay, cartão de crédito, boleto bancário e PayPal.

Porto Seguro

A Porto Seguro também só concede cobertura para iPhones adquiridos a menos de 2 anos contados a partir da nota de compra. Nela, você encontra planos que cobrem danos ao celular causados por quedas acidentais, descargas elétricas, imersão em líquidos, roubo e furto com ou sem vestígio do crime.

Essa proteção pode ser tanto para território brasileiro quanto em viagens internacionais. A cobrança da mensalidade acontece apenas por meio de cartão de crédito, contudo se você usar o cartão Porto Bank recebe 5% de desconto. Não tem carência, mas é melhor manter a fidelidade ao acordo de 1 ano para não ter que pagar multa por quebra de contrato.

iPlace

Para quem adquiriu um iPhone há menos de 6 meses no site ou nas lojas físicas da iPlace, a Apple oferece uma cobertura contra roubo, furto com indícios de crime e quebra acidental. O melhor de tudo é que nessa prestação de serviço estão inclusos reparos, suporte técnico 24 horas e sorteios de prêmios.

Essa proteção não inclui problemas, como perda, furto sem vestígios de crime, defeitos de fábrica, mergulho do celular em líquidos e nem danos por mau uso. Quando acionada a seguradora substitui o aparelho, se não for possível, reembolsa o valor assegurado. O prazo de vigência do seguro é de 12 meses e a cobrança é por cartão de crédito.

Itaú

Clientes do banco que comprarem o celular da Apple por meio do programa iPhone Pra Sempre têm a oportunidade de contratar o “Seguro iProteção com AppleCare Services”. Com essa proteção, você não fica no prejuízo se o aparelho quebrar acidentalmente, for roubado ou acontecer furto com indícios do crime.

O banco ainda dispõe de uma central de atendimento e serviço autorizado da Apple para melhor comodidade dos segurados. A contratação dessa prestação de serviço pode ser feita em até 30 dias após a data da compra. Não há carência, mas existe franquia dependendo do tipo de cobertura escolhido.

Como escolher o melhor seguro para o seu iPhone

Quais as principais informações que você deve verificar antes de formalizar o acordo com a seguradora? Veja a resposta dessa pergunta na sequência e entenda melhor como selecionar um seguro para seu iPhone.

Verifique o que o seguro cobre

Ao analisar qual é a cobertura do seguro, você deve se assegurar de que está pagando pela proteção mais adequada às suas necessidades. Então, leia atentamente a apólice e as condições gerais para saber o que está incluído e o que o plano não cobre. Verifique se cobre danos acidentais, roubo, furto e quebra do iPhone.

Em caso de reposição do celular, descubra se você terá que pagar uma franquia, ou melhor, um percentual do valor do aparelho que geralmente fica entre 10% e 25%. Também preste atenção no valor total da indenização para seu modelo. As coberturas mudam no longo do tempo, portanto, é importante revisar com frequência o contrato.

Compare os preços dos seguros

É aconselhável que você entre nos sites com opções de seguro para o modelo do seu iPhone e observe os custos para saber qual alternativa apresenta o melhor custo-benefício. Localize os planos mais baratos que oferecem proteção para maior quantidade de danos e ainda se encaixa no seu orçamento.

Considere recursos adicionais, como suporte técnico, descontos em produtos ou outras vantagens que possam ser úteis para você. Em caso de dúvida sobre um serviço e outro, estabeleça prioridades entre as vantagens. Por exemplo, se na cidade onde mora ocorrem muitos assaltos, dê preferência a uma cobertura contra roubo mesmo que custe mais.

Verifique o tempo de carência do seguro

O tempo de carência corresponde a um período que você terá que aguardar para seu iPhone começar a ser protegido. Algumas seguradoras impõem esse intervalo para evitar possíveis fraudes, em que uma pessoa quebra o aparelho e em seguida, de má-fé, contrata o seguro.

O prazo pode ser de 30 a 90 dias, dependendo da seguradora e das condições do contrato. De qualquer modo, é importante que você lembre que se algo acontecer com seu celular na carência, ele não será coberto. Por outro lado, os planos sem carência podem exigir fidelidade ou oferecer valores mais baixos de indenização, observe isso também.

Confira a reputação da empresa de seguro

Uma empresa de seguro que tem boa reputação geralmente costuma apresentar um histórico positivo de atendimento ao cliente. Também processa com melhor eficiência as solicitações e pagamentos de sinistros. Além disso, conta com uma política clara e transparente em relação à cobertura dos danos.

Já a má fama de uma seguradora indica um sinal de alerta para possíveis problemas que possam surgir. Entre esses eventuais contratempos estão demora no reembolso, negação injusta de cobertura e reparo incorreto do seu iPhone. Portanto, para prevenir, faça uma pesquisa sobre a avaliação da companhia em sites, como Reclame Aqui e redes sociais.

Veja qual o prazo máximo para o pagamento da indenização

O período máximo para o pagamento da indenização do seguro de um iPhone varia conforme a empresa e o tipo de cobertura contratada. Geralmente, as seguradoras têm um prazo de até 30 dias após o recebimento da documentação necessária para realizar o reembolso ou a troca do aparelho.

Contudo, é importante verificar as condições específicas do contrato do seguro para saber exatamente no seu caso esse intervalo pode ser maior. Se não localizar essa informação, a melhor atitude é entrar em contato com a seguradora por escrito para obter esclarecimentos e salvar a resposta para consultar futuramente, se for necessário.

Conheça e escolha o melhor seguro para o seu iPhone!

Existem ótimas opções de seguro para iPhone, mas você deve considerar aquela que atende melhor suas necessidades. Por esse motivo, lembre-se de verificar se o plano cobre perda, roubo, danos acidentais, por água, quedas e outros riscos comuns associados ao uso de um celular.

Pesquise e compare os preços mais os benefícios para o modelo do seu aparelho. Veja limites de indenização, os custos envolvidos e duração do contrato. Também analise a reputação da empresa e de preferência, a uma companhia confiável e com boa reputação. Então, observando todos esses aspectos será mais fácil tomar uma ótima decisão.

K.L.

Revista Apólice