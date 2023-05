EXCLUSIVO – Focando em ampliar o seguro automóvel pelo Brasil, a Darwin Seguros lançou um produto com cobertura contra roubo e furto, com serviços de assistência 24 horas, baseado em Inteligência Artificial e Telemetria. Para comemorar o lançamento, a empresa realizou um evento na noite de 4 de maio na galeria Galpão 556, em São Paulo.

O seguro, que pode ser contratado diretamente com a seguradora ou por corretores credenciados, passa a ser distribuído nacionalmente e visa recompensar bons motoristas com preços mais acessíveis. Com pagamento mensal e podendo ser cancelado a qualquer momento, o valor do produto pode variar de acordo com o modelo do veículo, local de uso e comportamento do usuário, não levando em consideração a idade ou o gênero do contratante.

Firmino Freitas

”Somos uma empresa de tecnologia que vende seguro. Acreditamos que através da tecnologia podemos oferecer um produto mais personalizável, atendendo as necessidades específicas de cada cliente. Com uma precificação mais justa, podemos mudar a realidade de que apenas 30% da frota brasileira é protegida por uma apólice”, afirmou Firmino Freitas, fundador e CO-CEO da Darwin.

Além do uso de tecnologias, a seguradora promete oferecer um atendimento humanizado. Em caso de sinistro, o segurado será atendido pelo time Inspire, que estará disponível para solucionar qualquer emergência 24/7. ”Atualmente, metade da nossa carteira de clientes é composta por pessoas que nunca tiveram um seguro automóvel. Inovar e utilizar a tecnologia é importante para o negócio, mas queremos oferecer uma experiência diferenciada e que agregue valor ao usuário”, diz Wellington Lopes, head de Operações.

Para auxiliar na distribuição do produto, a Darwin fechou parceria com a Seletiva Assessoria, que conta com uma base de mais de 3 mil corretores. De acordo com Beto Barros, também fundador e CO-CEO da seguradora, através da união das duas organizações foi possível comprovar a proposta de valor da marca e do produto para os corretores. ”Atualmente, o corretor acaba perdendo muitas oportunidades de vendas por conta do valor da apólice. Ao analisar o perfil do cliente, ele pode oferecer nosso produto como uma opção para o consumidor que não se encaixa nos padrões dos seguros tradicionais. Estamos conversando com diversas empresas, e queremos atrair novos parceiros para aumentarmos a penetração do seguro auto no país”.

Nicole Fraga

Revista Apólice