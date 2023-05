Com “Doação da Sorte”, Icatu reforça apoio à causas sociais

A Icatu apresentou novidades na modalidade de Filantropia Premiável, título de capitalização com foco na geração de recursos para as instituições filantrópicas. Com o Doação da Sorte, a companhia reforça o seu propósito de fortalecer o impacto social no País com um produto dinâmico e acessível, com contratação 100% online. Ao longo dos últimos anos, a seguradora já repassou mais de 13 milhões para as instituições beneficentes.

Entre as instituições que passam a fazer parte da modalidade está o Instituto do Coração da Criança e do Adolescente (InCor Criança), que se juntam a diversas outras, como: Instituto Ronald McDonald; Liga Feminina de Novo Hamburgo; Abrigo Coração do Pai (via +Solidariedade); Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (via Banestes Solidário); a Santa Casa de Misericórdia da Bahia; e a Associação Peter Pan. A modalidade conta ainda com outros produtos de destaque lançados recentemente, como o Cristo Solidário, que arrecada fundos para o Santuário Cristo Redentor, instituição responsável pela manutenção do monumento histórico localizado no Rio de Janeiro.

“Os títulos de capitalização mostraram ser uma importante ferramenta para a ampliação da filantropia no Brasil. Com o Doação da Sorte, temos um produto que gera captação de novos recursos para as instituições filantrópicas e fortalece a causa social no país. Queremos ampliar cada vez mais essa corrente do bem, que também possibilita ao cliente concorrer a sorteios. Desenvolvemos um produto descomplicado, aliado à segurança de ter uma intermediação da empresa, uma seguradora brasileira com mais de 30 anos de atuação no mercado e uma das maiores companhias independentes do País”, afirma o diretor de Produtos de Capitalização da companhia, Marcelo Oliveira.

O produto conta com uma jornada de contratação totalmente digital e maior variedade de meios de pagamento como: pix, cartão de crédito, PicPay ou Mercado Pago. Qualquer pessoa a partir de 16 anos pode adquirir o produto, fazendo sua gestão de forma simples e intuitiva, através dos respectivos sites, de acordo com a instituição beneficente escolhida.

Todos ganham

A partir de R$ 1, já é possível adquirir o título de capitalização Doação da Sorte, produto que apoia financeiramente diversas instituições sociais cadastradas. Ao comprar o título, o cliente recebe um “número da sorte” para concorrer a prêmios através de sorteios. “Todos que contribuírem com essa ação concorrerão a sorteios de até 10 mil vezes o valor do produto”, informa o diretor da Icatu.

A parceria mais recente na região Nordeste, com o InCor Criança, que cuida há 20 anos do coração de crianças e adolescentes cardiopatas no Estado do Ceará, possibilitará o apoio a diversas iniciativas da instituição, entre elas a construção de um hospital para crianças.

“Acreditamos muito nessa união de propósitos. Por meio do produto Doação da Sorte conseguimos agregar valor aos serviços de cada empresa, com os sorteios e premiações, além de ampliarmos as ações de impacto social na região”, afirma Henrique Jenkins, diretor Comercial da Icatu no Nordeste.

Filantropia premiável ganhando espaço

De acordo com a FenaCap (Federação Nacional de Capitalização), de janeiro a dezembro de 2022, a modalidade registrou crescimento de 12% comparado ao mesmo período de 2021. Em Capitalização, além da modalidade de filantropia premiável, a Icatu atua com a modalidade Tradicional, de Incentivo e Instrumento de Garantia, sendo o quinto maior grupo econômico do país. Saiba mais sobre o que é a Filantropia Premiável no blog da Icatu.

