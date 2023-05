Cobertura para táxis da Azul Seguros conta com opção de lucros cessantes

A Azul Seguros conta com um produto desenvolvido especialmente para taxistas, o Azul Auto Táxi, com cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e danos causados a terceiros. Os motoristas contam com assistência 24 horas, com abrangência nacional, que inclui serviços como guincho, chaveiro e troca de pneus. Dentre as coberturas opcionais, o destaque é a de lucros cessantes, que garante o pagamento de diárias ao segurado como compensação pela perda de receita decorrente da paralisação do veículo em caso de sinistro.

De acordo com a CNM (Confederação Nacional de Municípios), há no Brasil cerca de 600 mil taxistas, com estimativa de dois motoristas cadastrados por veículo para que o carro fique 24 horas em funcionamento. Ou seja, existe um número considerável de trabalhadores cujo sustento próprio e de suas famílias depende diretamente desta atividade, sendo, portanto, altamente necessário haver formas de apoio e segurança para esse ofício.

Para além desse contexto, o seguro-táxi oferecido pela seguradora é uma opção acessível e vantajosa para os profissionais que utilizam seus veículos como meio de trabalho e precisam garantir a segurança dos passageiros. Com uma ampla rede de parceiros e uma equipe especializada em atendimento ao cliente, a empresa oferece um serviço de qualidade e confiabilidade.

Para Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros, contar com uma ampla oferta de soluções é essencial para que a apólice vá cada vez mais ao encontro das reais necessidades dos clientes. “O nosso papel é o de democratizar cada vez mais o acesso à proteção do patrimônio para todas as pessoas. Para quem trabalha dirigindo, a maior importância é que tenham cada vez menos preocupações no trânsito, seja com a parte mecânica do carro ou até mesmo com a segurança dos passageiros. Para isso, oferecemos o seguro ideal para que os taxistas possam usufruir os benefícios para desempenhar sua profissão com todo o cuidado necessário”.

Com agilidade e segurança, o produto proporciona facilidade de pagamentos e descontos. Para clientes que adquirem o cartão de crédito Porto Bank como forma de pagamento do seguro, a Azul oferece descontos na contratação e facilidade no parcelamento em até 12 vezes sem juros. Correntistas do banco Itaú também contam com descontos de 5% a 10% na aquisição do seguro. A contratação deve ser feita através dos corretores parceiros. Os valores variam de acordo com o perfil do motorista, as características do veículo e a cobertura escolhida.

N.F.

Revista Apólice