CNseg faz alerta e orienta consumidor sobre golpes no mercado

A CNseg (Confederação Nacional das Segurados) destaca os pontos de atenção que precisam ser seguidos pelo consumidor, para não cair em golpes de pessoas que se passam por corretores de seguros ou seguradoras para obter dados pessoais ou recursos financeiros.

Confira abaixo as orientações da CNseg:

– Não forneça dados pessoais ou faça depósitos sem confirmar a idoneidade do corretor ou da seguradora. Para isso, consulte o site da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que é o órgão responsável por regular e fiscalizar o mercado no Brasil. Se a empresa não estiver nessa lista, ela não faz parte do sistema de seguros e, portanto, não está autorizada a operar no mercado;

– Confira a procedência da corretora ou da seguradora, pois elas têm funções distintas: a corretora é a intermediária entre o segurado e a seguradora, que é quem assume o risco e paga a indenização em caso de sinistro.

– Em caso de suspeita de fraude, denuncie à seguradora ou à polícia.

O seguro é um contrato de boa-fé entre as partes. Não se deixe enganar por falsas promessas ou vantagens ilícitas. Mais informações estão disponíveis no site da entidade.