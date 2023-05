Clube dos Seguradores da Bahia promove lançamento do Consórcio da Alper

O Clube dos Seguradores da Bahia vai realizar um jantar de negócios no dia 18 de maio, às 19 horas, no restaurante El Tenedor, do Fiesta Bahia Hotel, em Salvador, para o lançamento do produto Consórcio, realizado pelo vice-presidente de Auto/Frota da Alper Consultoria e Corretora de Seguros, Antonio Azevedo. O executivo vai compartilhar os detalhes sobre a comercialização, em parceria com a Unifisa Consórcio Nacional.

De acordo com a Abac (Associação Brasileira de Administradora de Consórcios), a modalidade registrou recorde de participantes em 2022. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram 2,95 milhões de novas cotas negociadas, ante 2,58 milhões realizadas em 2021. Houve uma expansão de 14,1% na adesão, que possui alta procura por quem quer comprar um carro ou imóvel.

Fausto Dorea, presidente do Clube, afirmou que é preciso diversificar as oportunidades de negócios durante os eventos promovidos pela entidade. “Se houve aumento na adesão ao consórcio, é preciso aproveitar as oportunidades de negócios que seguem em alta. A Alper Consultoria e Corretora de Seguros vai lançar o produto em Salvador e estamos gerando todo suporte necessário, para que o setor enxergue como um atenuante de ampliação de mais um produto a ser trabalhado na carteira de clientes. Trabalhamos pela evolução do mercado e principalmente, em trazer todas as novidades para os nossos associados”.

O consórcio funciona como uma poupança forçada, ou seja, é uma forma de juntar patrimônio para um objetivo específico. Para ser um consorciado, é preciso contratar uma carta de crédito. Esse documento atesta que na hora da contemplação, existe um valor a ser contemplado ou no fim do pagamento das prestações.

N.F.

Revista Apólice