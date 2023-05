Chubb registra lucro líquido de US$ 1,89 bilhão no 1º trimestre

A Chubb anunciou hoje, 09 de abril, um lucro líquido de US$1,89 bilhão, ou US$ 4,53 por ação, e um lucro operacional de US$1,84 bilhão, ou US$ 4,41 por ação, no trimestre encerrado em 31 de março de 2023. O índice combinado de P&C foi de 86,3%, em comparação com 84,3% obtido no ano anterior, e o índice combinado de P&C excluindo perdas por catástrofes foi de 83,4%, comparado com 83,5% no ano anterior.

Resumo do 1o. Trimestre (em milhões de dólares, exceto valores por ação e índices)

Como Ajustado Como Ajustado (por Ação) 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. Lucro líquido $1.892 $1.953 (3,2)% $4,53 $4,55 (0,4)% Despesas de integração da Cigna, líquidas de impostos 19 — NM 0,05 — NM Amortização do ajuste do valor justo do patrimônio investido adquirido e dívidas de longo prazo, líquida de impostos (2) 9 NM — 0,02 NM Perdas (ganhos) líquidas realizadas ajustadas (182) (266) (31,6)% (0,45) (0,63) (28,6)% Benefícios de risco de mercado (ganhos) perdas, líquidos 115 (49) NM 0,28 (0,11) NM Lucro Operacional, líquido de impostos $1.842 $1.647 11,8% $4,41 $3,83 15,1% Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado 14,6% 13,7% Lucro opercional sobre o patrimônio tangível (ROTE) 19,4% 17,1% ROE operacional 12,6% 11,4%

“Conforme ajustado”: Os dados financeiros de 2022 são ajustados, quando aplicável, e apresentados de acordo com a orientação LDTI GAAP adotada em 1º/1/2023. Consulte a página 5 para obter informações adicionais.

Veja abaixo os comentários de Evan Greenberg, presidente e CEO da Chubb, sobre os resultados da companhia:

“Começamos o ano com um trimestre recorde, que incluiu um crescimento de dois dígitos no lucro operacional, um crescimento de dois dígitos da receita de prêmios em todas operações, um índice combinado de 86,3%, receita líquida de investimentos crescendo mais de 30% e ganho no segmento de seguros de vida que mais do que dobrou, impulsionado pelas nossas operações de seguros de vida na Ásia. Neste período de incerteza econômica e volatilidade dos mercados financeiros, o modelo de negócios da Chubb, capacidade financeira e de entrega da companhia oferecem tanto um refúgio seguro quanto uma oportunidade de crescimento a longo prazo para os acionistas.

Além disso, aumentamos o lucro operacional por ação em 15% suportado por lucro operacional recorde. Com US$1,2 bilhão em receita de subscrição e um índice combinado fantástico, nosso desempenho em subscrição de P&C foi simplesmente excelente em um trimestre ativo para catástrofes naturais. Excluindo CATs, nosso índice combinado, excluindo perdas por catástrofes, foi recorde de 83,4%. No lado do investimento, o lucro líquido do investimento ajustado foi recorde de US$ 1,2 bilhão, um aumento de US$ 300 milhões em relação ao ano anterior. Nossa receita de investimentos continua a crescer constantemente e a contribuir para nossa capacidade de ganhos.

O total de prêmios retidos da empresa cresceu 16,6%, ou 18,3% em dólares constantes, o que incluiu um crescimento de 11% em nosso negócio de P&C e de 129% em nossa divisão de seguros de vida. O crescimento foi equilibrado e amplo, com resultados de dois dígitos na América do Norte, Europa e Ásia. Como exemplo, os prêmios comerciais de P&C na América do Norte e na Europa aumentaram cerca de 12% em dólares constantes, e o total de P&C na Ásia cresceu cerca de 18,5%. Na América do Norte, tanto as taxas quanto os preços de P&C voltaram a acelerar no trimestre, com preços de P&C comerciais aumentando 11,2%. Em nossas operações internacionais de varejo, os preços subiram cerca de 8%.

Em resumo, tivemos um forte início de ano com um bom impulso para o segundo trimestre. Em geral, os fundamentos de nosso negócio são excelentes. Olhando para frente, estamos confiantes em nossa capacidade de continuar a aumentar a receita e os lucros operacionais, que por sua vez impulsionam o lucro por ação, por meio dos três motores de receita: de resultado de subscrição em P&C, das receita de investimentos e receitas de seguro de vida“.

