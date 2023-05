Cellairis e Kakau fecham parceria para venda de seguro celular

A Kakau anunciou parceria com a Cellairis. Especialista em assistência técnica de smartphones e venda de acessórios, todos os clientes da Cellairis poderão contratar o seguro de celular. Concebido a partir de uma intensa análise de dados e da aplicação da Inteligência Artificial da seguradora, a cobertura oferece proteção digital simples e completa.

“Essa parceria trará ainda mais autoridade e confiança para o nosso portfólio de serviços”, afirma Ricardo Reis, executivo da Cellairis. Presente em sete países com 500 pontos de venda, sendo mais de 60 deles apenas no Brasil, a marca tem mais de 1 milhão de clientes no Brasil.

Roubos de celulares

A cada 10 minutos, dois celulares são roubados apenas no estado de São Paulo. Segundo dados apurados pela Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e fevereiro de 2023 foram registrados 18.577 casos.

Mesmo com esses gadgets no topo dos bens mais roubados ou furtados no País, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), somente 11% dos aparelhos são protegidos. Os dados são da pesquisa “O brasileiro e seu smartphone”, do Panorama Opinion Box.

“Aumentar a cobertura e popularizar o acesso aos seguros de smartphones é justamente o objetivo da nossa parceria”, explica o diretor comercial da Kakau, Salomão Lacerda. “A cobertura do seguro também pode incluir outras coberturas, como quebra da tela e outros danos, provendo ainda mais segurança ao usuário. Vale destacar que a nossa previsão é chegar a marca de R$ 30 milhões em prêmio e cerca de 90 mil clientes em três anos”, completa Salomão.

