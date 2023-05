CCS-RJ e Capemisa promovem café da manhã com corretores

Ao abrir o café da manhã realizado com a Capemisa Seguradora, no dia 23 de maio, a presidente do CCS-RJ (Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro), Fátima Monteiro, reiterou que os encontros com os patrocinadores serão cada vez mais frequentes na sede da entidade, no Centro do Rio. “Queremos dar uma contrapartida a quem nos prestigia. Divulgando também em nossas redes sociais e canais de informação a sua participação no dia a dia do clube. Ao mesmo tempo, estreitar os laços das patrocinadoras com os nossos sócios para que todos se conheçam mais e melhor e façam bons negócios juntos”, disse.

Os convidados pela seguradora foram Fábio Lessa, diretor comercial, e Leonardo Balbino, gerente comercial do Rio de Janeiro. Para Lessa, foi uma ótima experiência poder responder diretamente aos corretores, num clima de informalidade, explicando as estratégias e mostrando de forma mais objetiva os diferencias da empresa.

“Falamos sobre a proposta de valor da Capemisa, onde assumimos o compromisso de que investiremos em um atendimento comercial cada vez mais humanizado, privilegiando as relações diretas do nosso time comercial com os corretores de seguros. Deixamos claro que a tecnologia é o meio que suporta nossos processos, mas nossa vitória é fazer os corretores prosperarem na carteira de vida. Por fim, mencionamos os próximos lançamentos da companhia e a Campanha de Vendas Sou + Você”, afirmou Lessa.

