Capemisa Seguradora amplia receita em 42,90% no 1º trimestre

A Capemisa Seguradora, especialista no ramo de Seguro de Vida para Pequenas e Médias Empresas (PME’s), fechou o primeiro trimestre de 2023 com uma receita de seguros de R$ 41,88 milhões, alta de 42,90% em relação ao mesmo período de 2022. A empresa também comemora o lucro de R$ 19,2 milhões, um incremento significativo de 30,15%.

Para o presidente da empresa, Jorge Andrade, os bons números refletem a eficiente estratégia de aproximação com os corretores de seguros, que são fundamentais para a disseminação da cultura securitária no país junto aos clientes, destacando também o robusto investimento em tecnologia e comunicação com parceiros.

”Todo o nosso trabalho visa a melhoria do processo de implantação da apólice com ganhos de produtividade, tempo, redução de custos com visitas, possibilidade de venda online e praticidade para coletar assinatura do tomador de decisão. Aproveitar ao máximo a emissão automática de apólices, um benefício ao ciente, que garante a cobertura de forma muito mais rápida. O corretor ganha duplamente com a opção de fazer todas as ações à distância com a segurança oferecida pela estrutura da Capemisa Seguradora”, diz Andrade.

N.F.

Revista Apólice