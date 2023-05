Campanha Top Club leva corretores da AXA no Brasil para Marrakech

A AXA no Brasil levou 20 corretores e seus acompanhantes a uma viagem internacional entre os dias 30 de abril e 5 de maio. Os profissionais, que fazem parte das categorias Premium e Exclusive e tiveram os melhores desempenhos em vendas ao longo de 2022, puderam conhecer Marrakech, no Marrocos, como prêmio da campanha Top Club.

No centro da cidade, o Hotel La Mamounia, que já abrigou celebridades e figuras representantivas do mundo inteiro, foi a escolha para hospedar os convidados da seguradora. A programação foi elaborada para promover experiências memoráveis, com passeios por diversos restaurantes renomados, visitas a jardins exuberantes, como o Majorelle, e um tour pelas montanhas Atlas, com parada em um oásis em meio ao deserto de Agafay.

A expedição também contou com uma rodada de negócios entre a CEO da AXA, Erika Medici, os executivos da companhia e os corretores, que conversaram sobre os resultados da empresa em 2022 e as perspectivas de crescimento para este ano. Os convidados ainda visitaram as tradicionais lojas de especiarias da cidade, e para encerrar a programação, participaram de um jantar temático das 1001 noites, realizado no deserto.

Para a seguradora, a iniciativa faz parte da constante busca por promover as melhores experiências de negócio e de relacionamento aos seus parceiros. A Top Club é uma campanha para os corretores que fazem parte do Clube de Experiências AXA. Eles são premiados pelos melhores desempenhos em vendas ao longo do ano com viagens imperdíveis.

Para o corretor que deseja fazer parte do Clube de Experiências, é possível acessar e cadastrar-se neste link.

N.F.

Revista Apólice