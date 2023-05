Brasilseg anuncia novo gerente executivo de Portfólio, Serviços e Benefícios

A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, anunciou a chegada de Almir Fernandes à companhia como gerente executivo de Portfólio, Serviços e Benefícios. O executivo será responsável pela gestão de todas as assistências e benefícios do seguro residencial, empresarial e de itens pessoais, bem como de quebra de garantia de consórcio, além promover novas iniciativas para o portfólio de acordo com as necessidades do mercado.

“Acredito que os pilares de planejamento que levo para a minha vida profissional e pessoa, que são disciplina na execução e equilíbrio emocional, serão valiosos para enfrentar esse novo desafio. Estou animado para ajudar a Brasilseg e os nossos clientes a receberem o melhor serviço, nos tornando cada vez mais atentos às suas necessidades. Afinal, para cuidar de pessoas é necessário promover um olhar empático e atento ao mundo que nos cerca e suas constantes mudanças”, comenta Fernandes.

O objetivo da chegada de Fernandes à companhia é promover uma visão de soluções sob as demandas dos consumidores, administrando os produtos já existentes no portfólio de forma que estejam suprindo as necessidades dos clientes. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Cecília e pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV, com especialização em Gestão pelo AMP – Advantage Manager Program do IESE Business School, o executivo tem passagens por grandes empresas do mercado segurador.

“Estamos empolgados com a chegada do Almir à Brasilseg. Acreditamos que sua expertise no mercado de seguros será extremamente importante para definirmos os próximos passos em lançamentos de novos produtos, e no gerenciamento daqueles que já estão no catálogo. A sua contratação é mais um passo que mostra o interesse da empresa em trazer novas soluções de acordo com as necessidades dos clientes, que estão sempre e transformação, mantendo o nosso propósito de cuidar das pessoas e do que é valioso para elas” comenta Emerson Nagata, superintendente executivo de Negócios e Soluções de Produtos de Danos da companhia.

N.F.

