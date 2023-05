Brasilseg anuncia nova estrutura para estimular inovação

A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, criou uma nova estrutura para integrar seus esforços voltados à inovação e ao intraempreendedorismo entre suas equipes. Trata-se da plataforma Impulso, dividida em duas frentes: Impulso Open e Impulso Lab.

O Impulso Open é a frente de inovação aberta da companhia, que tem como objetivo resolver desafios estratégicos de forma ágil e inovadora. Já o Impulso Lab é a frente de inovação interna, atuando nos desafios estratégicos e jornadas internas, além de disseminar a cultura de inovação dentro da seguradora, para que as ideias dos colaboradores sejam aceleradas.

“Criamos uma estratégia de inovação baseada na plataforma Impulso. A plataforma possui pilares e iniciativas que sustentam o ciclo estratégico da companhia, que nos permite potencializar a inovação como prioridade dentro da Brasilseg”, explica Mariana Santana, gerente de Estratégia, Inovação e Inteligência de Mercado da Brasilseg. “Mais do que ideias disruptivas, buscamos com isso uma nova mentalidade que nos leve pelo caminho do intraempreendedorismo, em que os colaboradores se sintam motivados a gerar valor para a empresa não só com suas funções básicas, mas também com o olhar único de cada um para os nossos desafios do dia a dia e do futuro”, complementa.

Entre 2021 e 2022, a empresa aumentou significativamente seus esforços em inovação, com investimento de R$ 1,117 milhão na estruturação da plataforma, um aumento de 75% no orçamento. Outros resultados foram relevantes, como aumento de 44% no número de pilotos e de 48% no número de colaboradores impactados: mais de 300 deles estiveram envolvidos, em algum grau, nas iniciativas da seguradora em 2022, sendo que mais da metade eram mulheres. Inclusive, 61% dos pilotos foram liderados por mulheres, evidenciando a inclusão e a diversidade na liderança da organização.

Diferentes impulsos

O Impulso Open Conexões, programa de conexão com startup, terá seu quarto ciclo iniciado ao longo de 2023, novamente em parceria com a Distrito e com a AgTech. As edições anteriores, realizadas entre 2020 e 2022, tiveram 13 pilotos aprovados, no total, e somente no ano passado foram 87 startups inscritas. As áreas de Experiência do Cliente e de seguros Rurais participaram do programa nessas ocasiões e trouxeram, como melhorias concretas ao dia a dia da companhia, o aumento de retenção de clientes e prevenção de inadimplência, incorporando startups que participaram dos pilotos como fornecedores na jornada de relacionamento.

Já o Impulso Lab abriga o “Programa de Ideias”, que também segue um ciclo anual, com a proposição de desafios estratégicos para os colaboradores lançarem ideias. As mais inovadoras são aceleradas e os colaboradores premiados. “O programa exige bastante dedicação e entrega, e conta com rodadas de pitch e refinamento. Ao final, todo o esforço é recompensado pelo aprendizado adquirido, reconhecimento da empresa e sensação de dever cumprido”, comenta Leandro Gimenez, gerente de Data Analytics da Brasilseg. Ele, que participou das duas primeiras edições da iniciativa, afirma que por meio dos processos de mentoria e aceleração aprendeu e aperfeiçoou a utilização de diversas ferramentas e metodologias, além de ter aprimorado seus conhecimentos técnicos e negociais.

Nos ciclos de 2020 e 2021, 62% das ideias apresentadas foram aprovadas. Dessas, 63% foram implementadas como projeto dentro da companhia e trouxeram resultados expressivos: a análise automatizada de sinistros, com uso de modelo de IA, fruto do ciclo de 2021, por exemplo, reduziu em 40% o tempo de pré-análise e diminuiu em 10% os pedidos de sinistros indeferidos.

O programa “Propulsores” também faz parte da estrutura e se propõe a desenvolver talentos da companhia e transformar o modo de pensar corporativo, por meio da cultura de experimentação. Flávia Lourenço, especialista de Operações de Call Center na companhia, foi uma das participantes da 1ª edição do programa, realizado em 2022. Ela destaca que foi fundamental se aprofundar nos indicadores que contribuíram na elaboração de soluções que impactassem diretamente a experiência do cliente, desafio que enfrentou na experiência. “Encaixar as mentorias, treinamentos e benchmark do projeto dentro da rotina do trabalho foi importante, pois além de executar as atividades do dia a dia, pude me dedicar ao desafio colocado amparada por todo conteúdo disponibilizado”, afirma Flávia. “O principal aprendizado que levo é o de que a melhor maneira de se resolver um problema, é se aprofundando nele”, complementa.

O programa “Impacta”, frente de disseminação da cultura de inovação por meio de conteúdos e lives; as “Oficinas”, para o estímulo a uma postura orientada à inovação; e os “Guardiões da Inovação”, iniciativa voltada para multiplicar e fortalecer a cultura de inovação internamente, com participação ativa dos colaboradores, são os demais programas que complementam a plataforma Impulso.

Marina Gesualdi, Analista de Jornada do Cliente, foi selecionada para compor a 1ª turma do programa “Guardiões da Inovação” e destaca a oportunidade de ter tido acesso a diferentes perspectivas para entender o comportamento dos clientes e proporcionar a eles a melhor experiência possível. “A possibilidade de mapear formas diferentes para chegar à mesma solução sempre me agradou, então a proposta do programa, de unir diferentes perfis de colaboradores, ajuda a todos a entender um pouco de cada área e necessidade, e assim construir, de forma conjunta, soluções inovadoras”, exalta Marina.

Outra iniciativa que compõe a nova plataforma Impulso, o programa “Juventude e Trabalho” conta com diversas ações de voluntariado em parceria com o Projeto Arrastão, com objetivo de contribuir para a formação de jovens em situação de vulnerabilidade, para ingresso no mercado de trabalho. No voluntariado, há a realização de workshops, que explicam desde o conceito de criatividade, até como tirar uma ideia do papel e vendê-la. “Todos esses esforços, somados, fortalecem nossa ambição de sermos a seguradora que move o mercado em direção ao futuro”, resume Mariana.

