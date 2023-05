Bradesco Vida e Previdência promove campanha com benefício para corretores

A Bradesco Vida e Previdência oferecerá um benefício complementar com o objetivo de incentivar os corretores a comercializarem propostas dos seguros de vida ‘Vida Viva Bradesco’ e ‘Empresarial Flexível Capital Global’. Com isso, além da comissão, eles receberão 100% de agenciamento adicional, na primeira parcela dos seguros de pagamento mensal, na comercialização de propostas dos produtos. A campanha começa a valer hoje, 29 de maio, e se estenderá até 31 de agosto.

“Essa iniciativa é uma forma de continuarmos a valorizar o trabalho de nossos parceiros comerciais, que poderão potencializar os seus negócios e garantir uma bonificação extra, além de ampliar a oferta de seguros de vida no país”, destaca Ricardo Campos, superintendente Executivo da companhia. Na criação de propostas com periodicidade de pagamento mensal, o corretor deve incluir o agenciamento e, após o pagamento da primeira parcela, receberá o valor da comissão além do agenciamento adicional.

“O Vida Viva Bradesco e o Empresarial Flexível Capital Global são seguros de vida personalizáveis com uma excelente aceitação no mercado, tanto pela flexibilidade como pelo conjunto de coberturas que ambos oferecem aos clientes nas modalidades de pessoas física e jurídica”, completa Campos.

Conheça mais detalhes dos produtos:

Empresarial Flexível Capital Global

O mais novo seguro de vida em grupo da Bradesco Vida e Previdência é personalizável e destinado a empresas de pequeno e médio portes. O produto oferece cobertura para morte, cinco coberturas facultativas e duas assistências que podem ser estruturadas da maneira que a empresa desejar. O Empresarial Flexível conta com coberturas para morte acidental; invalidez permanente por acidente; morte do cônjuge; diagnóstico de câncer; e reembolso de despesas com rescisão (10% do capital contratado). Já as assistências são a funeral familiar e a cesta básica com pagamento de seis parcelas de R$ 200, garantindo um apoio extra em caso de falecimento ou invalidez permanente do segurado.

Vida Viva Bradesco

Seguro personalizável que pode e deve ser usufruído em vida, seja em situações do presente ou, ainda, para planejar o futuro. Oferece segurança e conforto para toda a família, com coberturas e assistências que podem ser escolhidas no momento da contratação, conforme o perfil e o momento do cliente. O produto conta com coberturas para: doenças graves, como forma de apoio financeiro, o que possibilita ao segurado custear a jornada de tratamento, incluindo hospitalização, medicamentos, terapias e outros benefícios; doenças congênitas de filhos; perda de renda por desemprego involuntário; e diária de incapacidade temporária, que mantém a renda em casos de afastamento do trabalho devido a doença ou acidente pessoal. Além disso, disponibiliza assistência PET com três opções para escolha do cliente (especial, essencial e ampliada).

