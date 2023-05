Bradesco Seguros lança cadastramento digital para corretores

Com o intuito de aprimorar e agilizar processos, visando facilitar a vida dos corretores, o Grupo Bradesco Seguros anunciou seu cadastro 100% digital. Pioneira no mercado, a nova plataforma oferece um cadastramento mais ágil, dinâmico e intuitivo, além de permitir o acompanhamento do status em tempo real, com prazo máximo para conclusão do processo de três dias úteis. A ação é uma das iniciativas para aproximar ainda mais a empresa dos corretores, principais parceiros de negócios da seguradora.

Para a diretoria comercial do Grupo, essa é uma entrega que ratifica todo o compromisso da companhia para com seus parceiros. diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, José Pires ressalta que “a eficiência na prestação de serviços e disponibilização de produtos de qualidade ao longo do ciclo de parceria com os corretores de seguros tem sido uma frente contínua da empresa”.

Para Leonardo Freitas, diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, esta mudança faz parte do complexo e sempre disruptivo ambiente do mercado de seguros mundial. “A novidade faz parte da estratégia da companhia de inovar a partir das necessidades centrais de nossos clientes e corretores, o chamado ‘clientecentrismo’”, afirma.

Já Flávio Bitter, Diretor Comercial da Bradesco Saúde, destaca a transformação digital como aliada do corretor e reforça que o lançamento da plataforma “cria uma solução simples e de fácil acesso, com uma jornada eficiente, permitindo que a atualização do cadastro seja feita pela própria corretora, estimulando assim o autosserviço”.

Com esse lançamento, a seguradora mantém seu objetivo de melhorar cada dia mais a experiência do corretor de seguros, propondo e promovendo uma parceria longeva e próspera.

