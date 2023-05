Bradesco Seguros inicia quinta edição da Quinzena do Seguro

Especial para o mercado segurador, o mês de maio marca, no dia 14, a celebração do Dia Continental do Seguro. Buscando valorizar a data e reforçar a importância do seguro na vida das pessoas, o Grupo Bradesco Seguros realiza mais uma “Quinzena do Seguro”. Em sua quinta edição da campanha, consumidores terão acesso a uma série de produtos e serviços com preços diferenciados e facilidades de contratação. A iniciativa busca incentivar a população brasileira a refletir sobre como o seguro é um importante aliado para as famílias, em todos os momentos.

“Há cinco anos, quando iniciamos a Quinzena do Seguro, o que nos motivou foi o fato de através de uma data, promover a reflexão para a contratação de um seguro para proteger o presente e o futuro das famílias e negócios que ainda não possuíam nenhuma das modalidades de seguros existentes. E esta motivação está mais viva do que nunca, considerando a baixa penetração dos nossos produtos na sociedade, quando nos comparamos a outros países”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco Seguros.

Pelo segundo ano consecutivo, a ação é estrelada pelo jornalista e apresentador Tadeu Schmidt. A campanha começou ontem, 14 de maio, e conta com ofertas nos ramos de Auto, Capitalização, Dental, Residencial, Previdência Privada, Saúde, além de Seguro Viagem. Mais informações estão disponíveis no link.

