Bradesco Seguros estende parceria com Veloe para Seguro Caminhão

Clientes do Seguro Caminhão da Bradesco Seguros contam com mensalidades grátis ao adquirir um plano pós e pré-pago da Veloe, que oferece dispositivos para pagamento eletrônico em pedágios em todo o Brasil para economizar tempo. A novidade, que era oferecida apenas para veículos de passeio, já está disponível e acompanha a recente reformulação do produto, que inclui também novas assistências e coberturas exclusivas.

A parceria está disponível para pessoas físicas e jurídicas e não há taxas de adesão ou mensalidade. O dispositivo ‘Veloe Tag’ será enviado para a casa do segurado, sem valores adicionais. A adesão poderá ser feita logo após a contratação do seguro.

“O trabalho do caminhoneiro é, essencialmente, desempenhado nas estradas, dia e noite. Com um plano Veloe, os motoristas poderão evitar filas em rodovias com pedágios em todo o Brasil”, destaca o superintendente executivo de Produto Auto da Bradesco Seguros, Eduardo Menezes, ressaltando a praticidade do dispositivo.

Voltado para caminhões leves, médios, pesados e rebocadores, o Seguro Caminhão conta com novas coberturas, serviços e benefícios. As novidades incluem serviço para vidros completos, cobertura de DMH, assistência residencial e assistência funeral para motoristas e ocupantes do veículo.

N.F.

Revista Apólice