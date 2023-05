Azul Seguros oferece Martelinho de Ouro e Reparos Rápidos para novos clientes

A partir de agora, os corretores parceiros da Azul Seguros já podem contar com mais um serviço para ofertar aos novos clientes na aquisição do seguro auto: os serviços de Martelinho de Ouro e Reparo Rápido, antes disponíveis apenas para contratação no momento da renovação do seguro. Esses serviços adicionais são um dos grandes atrativos do seguro de automóvel, pois dão cobertura a pequenos danos ocorridos no dia a dia que ficam abaixo do valor da franquia.

O Martelinho de Ouro e Reparo Rápido garantem o reparo em danos na lataria e para-choque do veículo, como ralados e amassados, contemplando pintura de alta qualidade e garantindo rápida entrega do serviço. O reparo pode ser feito em uma oficina ou em local indicado pelo cliente, como em casa ou no escritório por exemplo.

A adesão aos serviços de reparo garante uma maior segurança aos possíveis riscos que podem acontecer no dia a dia e que ficam abaixo do valor da franquia, como pequenas batidas e raspões em estacionamentos de shoppings, supermercados e até mesmo em uma saída de vaga na via comum. Em situações cotidianas, o modelo de cobertura da Azul assegura proteção e praticidade no reparo.

“Para atendermos cada vez mais possibilidades dentro do mercado, diversificamos os nossos produtos para que possam estar cada vez mais alinhados com as diversas necessidades de clientes e corretores. Neste caso, ofertamos dois serviços de qualidade em uma única cláusula e com preço mais acessível. Queremos facilitar as opções de contratação e poder oferecer uma melhor experiência aos nossos clientes”, comenta Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros.

Os serviços já estão disponíveis para contratação, mediante atendimento com corretores da seguradora.

N.F.

