Azos inaugura operações em Curitiba, Santos e São José dos Campos

O ano de 2023 é um ano de expansão geográfica e de negócios para a Azos. A insurtech, que começou sua atividade comercial em Belo Horizonte e já conta com operações em São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, agora expande sua atuação para outros três importantes centros urbanos: Curitiba, Santos e São José dos Campos.

“Essas regiões se destacam em PIB per capita e penetração de seguros”, explica Bernardo Ribeiro, sócio e co-fundador da empresa. “É uma população que possui uma maior aceitação à inovação e tecnologia, portanto um ‘match’ perfeito entre a demanda e nossa proposta de valor.”

Para concretizar a expansão territorial com êxito, a Azos buscou os melhores nomes disponíveis no mercado e reforçou o time com os principais talentos do setor. “Essas regiões possuem clientes e corretores extremamente exigentes, portanto ter um time de ponta para escutar e atender as demandas dessas regiões faz parte da nossa estratégia de expansão”, afirma Ribeiro.

Em Curitiba, os nomes escolhidos para liderar o projeto foram Diego Souza e Gisele Szesepanski. Com 18 anos de experiência no mercado de seguros, Souza passou por alguns dos principais grupos empresariais e multinacionais do setor. “Desburocratizar e democratizar o seguro utilizando a tecnologia como o caminho é fazer com que a família seja acalentada no momento em que elas mais precisam de apoio”, diz Souza.

Já Gisele atuou nas seguradoras MetLife e MAG Seguros antes de entrar na Azos. “A insurtech veio para revolucionar o mercado de seguro de vida com um sistema de alta tecnologia, muitos benefícios, campanhas para os corretores e com diferenciais do mercado.”

Em São José dos Campos, quem comanda a operação é Letícia Nóbrega, consultora financeira há mais de 15 anos, tendo passado por empresas como Citibank e Porto Seguro. No litoral paulista, Tamara Simões assume o controle da iniciativa. Ela, que está no mercado de seguros há mais de 10 anos, afirma que mudar a vida das famílias por meio do seguro de vida é seu propósito. “Meu grande desafio é abrir frente junto à empresa na Baixada Santista e democratizar o acesso ao seguro de vida”, relata.

