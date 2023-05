AXA lança nova temporada de capacitação sobre sucessão familiar

A AXA no Brasil acabou de disponibilizar aos corretores parceiros mais uma temporada do Corretor Pro “Roda de Negócios”, série de conteúdos para capacitar os profissionais e prepará-los para o mercado. O lançamento trata sobre sucessão familiar e conta com a participação de Ana Rita Bittencourt, sócia da UNE Sucessão e Governança, professora e atual coordenadora do programa de pós-graduação de Formação Executiva em Family Business da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coautora do livro “Família Empresária de A a Z – Descomplicando as Expressões nas Empresas Familiares”.

Esta é a quarta temporada da capacitação e, assim como as anteriores, os episódios são conduzidos pela jornalista Kelly Lubiato, disponibilizados na plataforma Meu Mundo AXA, no Portal do Corretor. São cinco novos episódios que abordam temas relevantes para o mercado segurador, especialmente considerando as corretoras que atravessam gerações e precisam de sucessão para o negócio.

No episódio “Confiança”, Ana Rita apresenta métodos que podem ajudar a despertar o interesse dos sucessores no negócio. Já em “Processo”, o assunto se desdobra na forma que acontece a sucessão e os desafios. “Início” joga luz ao momento de uma empresa começar a pensar em sucessão. Enquanto o vídeo “Um assunto delicado” aborda o papel dos filhos nas mudanças do empreendimento. Por fim, o último episódio, “Questões legais”, aborda legislação e a atuação dos herdeiros que, no futuro, serão sócios mesmo não sendo gestores.

A trilha de conteúdos Corretor Pro “Roda de Negócios” terá mais uma temporada, que será sobre Diversidade e Inclusão, com Bárbara Bassani. Os corretores parceiros da AXA também podem conferir, no Portal do Corretor, as capacitações já lançadas sobre Gestão do Negócio, Marketing Digital e Gestão de Riscos. Para se tornar um parceiro da seguradora e ter acesso aos conteúdos exclusivos do Corretor Pro “Roda de Negócios”, basta se cadastrar no Portal do Corretor.

