AVLA disponibiliza novo Seguro Garantia Performance

Aproveitando a Circular Susep nº 662/2022, que altera dispositivos relacionados ao seguro garantia, a AVLA acabou de trazer do Chile o Fast Claim, uma nova modalidade de Seguro Performance e Adiantamento de Pagamento com condições e coberturas completamente revisadas para trazer maior liquidez, transparência e objetividade na regulação de sinistros de seguro garantia, uma modalidade que sofreu recentemente pelo processo moroso e burocrático de pagamento de sinistros.

O novo produto oferece cinco diferenças em relação às coberturas tradicionalmente comercializadas: (i) documentação para pagamento de sinistro clara e objetiva; (ii) limitação a uma única vez de pedido adicional de documentação; (iii) fórmula matemática prevista na apólice para cálculo do prejuízo ao segurado; (iv) clausulado simples e objetivo, saindo de 25 para apenas 7 páginas; (v) welcome pack com instruções claras e completas para a utilização da apólice, diferente do atual cenário em que segurado e seguradora estabelecem contato sobre a apólice somente no momento do sinistro.

“O nosso desafio principal é reconquistar a confiança dos segurados que, historicamente, conhecem a apólice apenas no momento do sinistro, ou seja, quando o problema já existe. Queremos aproximá-los da seguradora, oferecer uma maior compreensão sobre a garantia que estão recebendo, trabalhando com clareza e objetividade na relação destes com a seguradora, especialmente no momento do sinistro, e com isso, agregar valor às nossas coberturas”, comenta Aline Luz, gerente de Sinistros da AVLA Brasil.

“Nosso objetivo é substituir as fianças bancárias e retenções de pagamento que são usualmente utilizadas como garantias em contratos privados com um produto que passe credibilidade aos segurados, diferente do Seguro Performance / Adiantamento de Pagamento em seu atual desenho”, finaliza a especialista.

N.F.

Revista Apólice