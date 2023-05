AM Best eleva rating da Austral Seguradora e Austral Re para A

A agência global de avaliação de riscos AM Best, especializada no setor de seguros e resseguros, elevou o Índice de Força Financeira do Grupo Austral, composto pela Austral Seguradora e Austral Resseguradora, para A- (Excelente) em escala global. Esse nível de rating é atribuído a grupos seguradores e resseguradores que, na avaliação da agência, possuem uma excelente capacidade de atender às suas obrigações operacionais. O rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) também foi elevado para “A-” (Excelente).

Em comunicado divulgado dia 28 de abril, a agência ressalta a boa performance da companhia, a qualidade dos seus resultados técnicos e seus indicadores financeiros positivos. Na opinião da agência, a Austral apresenta uma sólida estrutura de capital, evidenciada pelo Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), que está avaliado no nível mais forte.

“O aumento do rating da empresa pela AM Best é um atestado da qualidade de nossas operações e de nossa equipe de subscrição. A companhia investiu muito no aprimoramento de seus processos de precificação e de governança de riscos, o que, acreditamos, está sendo reconhecido, junto com outros investimentos que fizemos, nessa revisão positiva de nosso rating pela agência”, afirmam os CEOs da Austral Seguradora e da Austral Re, respectivamente, Carlos Frederico Ferreira e Bruno Freire.

Eles confirmam ainda que essa ação de elevação do rating pela AM Best tem o potencial de ampliar as oportunidades de negócios exploradas pela companhia, aumentando sua participação em operações no Brasil e na América Latina, onde, a partir de seu escritório em Bogotá, poderá também incorporar novas geografias ao seu já amplo portfólio regional.

Para a seguradora, a análise reforça a expertise em subscrição da equipe. Para a resseguradora, a avaliação é um atestado de eficiência e solidez financeira que credencia a companhia a participar dos principais programas nacionais e internacionais de resseguros e dá sustentação à sua estratégia de expansão dentro e fora do Brasil.

A Austral Seguradora e a Austral Resseguradora também possuem rating de crédito da S&P Global, reafirmado em brAAA/estável, o nível mais elevado na escala nacional, de acordo com a última revisão feita pela agência.

O Grupo Austral de seguros e resseguros foi fundado pela Vinci Partners há 12 anos. A empresa conta ainda com a Internacional Finance Corporation, braço de investimentos do Banco Mundial e maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado nos países em desenvolvimento, e a Genial Investimentos, entre seus acionistas.

N.F.

Revista Apólice