Allianz oferece treinamento sobre seguro de Transportes em Cuiabá

A Allianz Seguros ofereceu mais um treinamento para seguro de Transportes pelo programa +CAPAZ (Corretor Allianz Atualizado e Preparado), desta vez em Cuiabá (MS). O evento foi realizado no dia 25 de abril e capacitou mais de 90 parceiros de negócios.

De acordo com o diretor comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste da seguradora, Marcos Neves, que esteve presente, o Estado é de grande importância para a operação do seguro de Transportes da companhia. “O Mato Grosso é um dos maiores celeiros produtivos do nosso país, que, por sua vez, é um dos grandes exportadores de commodities do mundo. Toda essa produção escoa para os portos através da utilização do modal terrestre, o que oferece grandes oportunidades de negócios em seguros, pois há uma consciência cada vez maior de se buscar proteção para todo produto transportado”, afirma.

Na avaliação do executivo, capacitar os parceiros de negócios é a fórmula para o sucesso de um produto que está no centro da estratégia da empresa em 2023. “Muitos corretores estão diversificando seus negócios, possuem um portfólio de clientes considerável e, portanto, conhecer nossos produtos é fundamental para identificarem as necessidades do consumidor e propor as melhores soluções”, acrescenta.

Com subscrição centralizada no formato “tailor made” (sob medida) e gerenciamento de risco simplificado, o Allianz Transporte está presente em todas as regiões do Brasil, atendendo a pequenas, médias e grandes operações. O produto, também conhecido como seguro de carga, possui um portal exclusivo para autosserviços, como gestão de apólices, acompanhamento da movimentação mensal e emissão de fatura online.

Durante o primeiro semestre, a seguradora promoverá, em todo o Brasil, treinamentos do +CAPAZ voltados às carteiras de Transportes, Empresarial PME, Vida e Condomínio.

N.F.

Revista Apólice