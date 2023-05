Allcare firma parceria com Humana Saúde no Maranhão

A Allcare Gestora de Saúde anunciou parceria com a Humana Saúde para oferta de planos de saúde coletivos por adesão no estado do Maranhão. Com o acordo, a administradora amplia a sua presença na região, diversificando sua oferta para proporcionar alternativas de acesso à saúde de qualidade à população maranhense.

Com mais de 25 anos de atuação, a Humana Saúde faz parte do grupo Athena, que é constituído por 8 operadoras, 57 centros médicos e prontos atendimentos e 11 hospitais, presentes em cidades de norte a sul do país.

No Maranhão, a operadora conta com a Humana Clinic, uma clínica com 2.300 m² de área construída em localização central na capital, São Luis, com acessibilidade e espaços que proporcionam maior capacidade de atendimento e conforto para os beneficiários.

“Trouxemos para o Maranhão o nosso conceito em assistência médica diferenciada, oferecendo aos clientes uma ampla cobertura sem burocracias e priorizando a qualidade dos serviços e do atendimento”, comenta o diretor Comercial da Humana Saúde, Idris Saldanha.

A operadora também oferece diversos serviços de diagnóstico e imagem e mais de 15 especialidades médicas.

“O atendimento descomplicado, que facilita os trâmites de utilização dos serviços de saúde para os beneficiários, é um dos grandes diferenciais da Humana Saúde e está em perfeita sinergia com os nossos objetivos de expansão no Maranhão, onde atuamos para ampliar o acesso à saúde de qualidade, por meio da oferta de planos coletivos por adesão”, afirma o diretor Nacional Comercial da Allcare, Alexandre Coelho.

Todos os novos clientes do Humana Saúde também poderão contar com serviços exclusivos desenvolvidos pela área de gestão de saúde da Allcare, que incluem plataforma online de atividades físicas, consultoria nutricional, descontos em vacinas e medicamentos, entre outros.

Revista Apólice