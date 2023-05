Alba Seguradora marca retomada da Cia de Seguros Aliança da Bahia

A seguradora Aliança da Bahia está se reposicionando no mercado e agora é Alba Seguradora. O reposicionamento da empresa de 153 anos acompanha a revolução digital e se dá num momento de expansão do mercado de seguros no Brasil.

A pandemia trouxe desafios e incertezas que impulsionaram o setor de seguros. A reestruturação da tradicional companhia que iniciou suas atividades na Bahia, no tempo do Brasil Império, foi decidida em 2021, quando o conselho administrativo aprovou investimentos para impulsionar a operação com um novo plano de negócios.

Com consultoria da Ernst Young, foi realizado um estudo de mercado e iniciado o desenvolvimento do novo projeto que gerou a Alba Seguradora. A nova marca, que teve o trabalho de rebranding, reflete a combinação da tradição e experiência com inovação tecnológica, reforçando o conceito de que o cliente está sempre no centro das atenções.

Na nova marca, foi inserido um grafismo autoral na forma de asterisco. “O asterisco é um símbolo utilizado para dar destaque e chamar a atenção de coisas importantes, representando o tradicional compromisso da companhia com a transparência”, explica o diretor comercial e de operações, Solon Barretto.

A empresa surge com o DNA do pioneirismo de ter elaborado o primeiro contrato de riscos operacionais do mercado brasileiro com pluralidade de coberturas em uma única apólice (all risks) para usinas hidrelétricas. A Companhia Aliança da Bahia assegurou a construção da então maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu Binacional, em 1978.

Para o diretor executivo da Federação Nacional de Seguros Gerais, Danilo Silveira, “ É um privilégio para o mercado de seguros voltar a contar com uma companhia do porte da Aliança da Bahia, hoje Alba. Isso porque esta seguradora, traz um diferencial peculiar, que alia a tradição de quem participou de momentos marcantes da história nacional a uma operação ajustada às novas tecnologias. Digo isso com propriedade e orgulho, pois atuei nela por 30 anos”, ressalta Danilo.

“Temos orgulho de nossa herança, mas também estamos cientes da importância de inovar e atender às expectativas dos nossos clientes”, afirma o diretor comercial e de operações, Solon Barretto. Segundo ele, nesta nova investida, a Alba Seguradora restabelecerá operações com novos focos. “Se antes atuamos fortemente em grandes riscos, agora a meta é atender à demanda de distribuição de seguros massificados”.

O executivo explica haver relevância nos ramos de riscos pessoais, atendendo também ao mercado em riscos patrimoniais. O ramo prestamista e o produto de garantia estendida são também estratégicos. O plano para atingir esses mercados, segundo ele, enfatiza o tradicional canal corretor, em total sincronia com as ferramentas digitais, além de parcerias com representantes varejistas, entre outros do segmento affinity.

No próximo dia 06 de junho, será realizado o lançamento oficial da Alba Seguradora para o mercado, em Salvador. A Cia já vem desenvolvendo negócios, como o contrato firmado com uma das maiores empresas varejistas baiana para a oferta de seus produtos como a garantia estendida, prestamista, entre outros. “Dentro da estratégia que também abrange a distribuição com corretores de seguros, há tratativas e contratos com entidades financeiras, operações digitais e representantes de seguros”, ressalta Solon.

Inicialmente a prioridade da Alba Seguradora serão os mercados do Nordeste e São Paulo, onde na capital do estado a empresa mantém uma filial. A ideia é que a expansão para outras regiões do país se realize paulatinamente num processo planejado de capilarização com filiais e assessorias.

Para Solon Barretto, o potencial de mercado brasileiro de seguros é muito grande. “Menos de 10% da população tem seguro de vida individual, afora também o baixo índice de outros produtos quando comparado a outros países”. O crescente interesse pela educação financeira do povo brasileiro é um fator estimulador do mercado de seguros, que movimenta atualmente 6% do PIB nacional, de acordo com a CNSeg. Em 2022, o setor faturou – excluindo-se DPVAT, saúde complementar e previdência – cerca de R$ 160 bilhões.

Fundada em 1870, como Companhia Aliança de Seguros Marítimos, depois Companhia de Seguros Aliança da Bahia, a Alba Seguradora herda a experiência de 153 anos e se renova no Século XXI com base financeira sólida e sustentável, estrutura organizacional bem definida, atualização tecnológica e uma equipe qualificada, com profissionais experientes em todas as áreas, desde a subscrição de riscos até a gestão de sinistros, passando pela análise atuarial e de investimentos.

K.L.

Revista Apólice