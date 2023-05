Compartilhar no

Corretores parceiros da Akad já podem acessar uma nova Central do Corretor no site da seguradora. A plataforma foi desenvolvida para que os profissionais possam mensurar, gerenciar e planejar suas vendas pela tela do celular por meio de dashboards e relatórios de apoio. Objetivo é ajudar corretores e assessorias a acessar e interpretar dados e informações valiosas em tempo real, para tomar decisões mais estratégicas e expandir os negócios.

Os dashboards oferecidos pela companhia são painéis que mostram uma variedade de informações importantes para corretores de seguros, incluindo desempenho de vendas e outras métricas. Com essas informações acessíveis em um só lugar, os corretores de seguros podem identificar padrões e tendências em seus negócios, fazer previsões mais precisas e tomar decisões mais estratégicas.

“Essa ferramenta vai ajudar nossas assessorias e corretores de seguros a tomar decisões mais eficazes em seus negócios”, explica Mariana Miranda, head de Vendas e Marketing da Akad. Segundo a executiva, a seguradora planeja expandir as visões de dashboards para apresentar no futuro tendências de mercado, tornando as métricas altamente personalizáveis, permitindo que os corretores de seguros escolham os tipos de dados que desejam ver e como esses dados são apresentados.

A empresa revelou que começará a disponibilizar os recursos em fases na central do corretor. A primeira entrega, que ocorreu no último dia 14 de abril, deu aos corretores acesso a históricos de emissões, sinistros, apólices e comissões, além de detalhes da distribuição das carteiras e total de prêmios emitidos.

Novas fases estão previstas para ainda este ano, quando a Akad passará a oferecer aditivos para o controle financeiro, como relatórios de inadimplência e saldos de comissões a pagar. Haverá ainda novidades para facilitar os processos de renovação, incluindo um mapa de calor com calendário para que o corretor saiba quais segurados precisam renovar.

