Aconseg-SP inicia parceria com todos os produtos do Grupo Omint

A diretoria-executiva do Grupo Omint, capitaneada por Cícero Barreto, diretor-executivo Comercial e de Marketing, anunciou oficialmente, em almoço da Aconseg-SP (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado de São Paulo) realizado dia 25 de maio, o início da parceria com as assessorias filiadas à associação.

“É um momento bastante importante e desafiador para todo o mercado de planos de saúde. Recebermos a Omint mostra a importância que as assessorias têm dentro desse ecossistema”, comentou Helio Opipari Junior, presidente da Aconseg-SP.

As assessorias já contavam com os produtos da Kipp Saúde, healthtech do grupo, e agora passa a contar com a distribuição de todos os produtos da marca Omint: Saúde, Vida e Viagem.

“Acreditamos muito no nosso propósito. Temos bem clara quais são as nossas ações e executamos bem o nosso planejamento estratégico. Estamos em um momento bastante oportuno”, destacou Barreto.

Segundo ele, a maior proximidade com a Aconseg-SP integra o planejamento estratégico do grupo, na vertical de saúde e seguros. “A companhia respeita muito a relação com a cadeia valor. Trazer uma oportunidade de negócios para a Omint é saber que será bem acolhido”.

Barreto ressaltou que grupo Omint dobra a cada cinco anos através de um crescimento orgânico sem aquisições. Para ele, isso é decorrente da fidelização da base de clientes onde os parceiros do canal de distribuição veem na Omint um fator preponderante para fidelizar os seus clientes.

O índice de satisfação entre os RHs é de 97% e os clientes permanecem mais de oito anos na carteira da companhia, o que significa mais do que o dobro da média de mercado.

“Cobrimos 800 procedimentos além do rol obrigatório. Isso gera segurança para o colaborador. A visão voltada para promoção e prevenção de saúde faz com que tenhamos um posicionamento muito claro”, pontuou o executivo.

Nova fase com as assessorias

Conforme Leandro Rodrigues, head Comercial da Omint e da Kipp Saúde, será iniciado um road show nos próximos dias para entender as estratégias e as possibilidade de fechar um trabalho em conjunto. “Vamos transformar tudo isso que, hoje, é uma boa conversa, em negócios de verdade daqui para frente. Somos uma referência do segmento porque conseguimos aliar um serviço premium, com um processo de prevenção e uma auditoria médica bastante importante”.

Ele ressaltou que a pirâmide de produtos da empresa é completa. “Temos desde os produtos premiuns, que entregam muita qualidade, produtos na linha hospitalar, a linha corporate, que é um produto para meio da pirâmide, com acesso como Albert Einstein, com relação custo-benefício competitiva, e a linha de entrada Skill.

Embora façam parte do mesmo grupo, a Kipp Saúde, a Omint Saúde e a Omint Seguros são empresas distintas. “Portanto, precisam de cadastros distintos”.

“A Omint Seguros é uma operação extremamente democrática. Temos produtos consultivos com valor de prêmio muito elevado, mas também temos produtos de assistências pessoais, simplificados, com prêmios de R$ 50,00 por mês”, exemplificou Tiago Godinho, head comercial da operação de Vida Individual e Viagem do Grupo.

Após a apresentação dos produtos pelos heads comerciais, o presidente da Aconseg-SP ressaltou uma quebra de paradigma na visão de que a Omint é uma empresa elitizada e de um produto basicamente. “Trabalhamos com a Omint através da Kipp há algum tempo, e agora as assessorias passam a poder vender os outros produtos da rede. É uma proposta de negócio bastante agregadora para nós assessorias e a própria empresa. Trabalha bem no Saúde, no Odonto e no Vida e podemos construir uma grande parceria”, reforçou Opipari Junior.

Futuro da saúde

Sobre o contexto desafiador da saúde suplementar, Cícero Barreto lembrou que Grupo é uma empresa cuidadosa na relação com a sua cadeia de valor. “Não permitimos desequilíbrio seja com os parceiros corretores, médicos, dentistas, colaboradores e toda a parte que envolvem a nossa marca”.

Ele lembrou que mercado de saúde suplementar vive o período mais agudo de crise dos últimos anos, mas ressaltou que o setor vai se reequilibrar no futuro. “A Atenção Primária à Saúde veio para ficar. Como seguradora, operadora e mercado, temos que cuidar da base de clientes, não no sentido de restringir, mas orientar para o correto uso do benefício, porque caso contrário você tem um desequilíbrio”, disse Barreto, ao acrescentar que o setor é um vetor importante para a economia nacional e principalmente para o sistema de saúde como um todo.

N.F.

Revista Apólice