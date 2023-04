Zurich lança campanha “Vou com a Zurich 2023”

A Zurich acabou de divulgar a nova edição de sua campanha anual de incentivo “Vou com a Zurich”. No próximo ano, a companhia levará os corretores vencedores em 2023, com direito a um acompanhante, para Ilha de Comandatuba, na Bahia (corretores classificados com Premium) e para a cidade de Mendoza, na Argentina (corretores classificados como Infinite Blue). O anúncio foi feito durante a primeira viagem dos premiados da campanha de 2022, que estiveram em Foz do Iguaçu na última semana.

“Nossa campanha de incentivo acontece desde 2012 e os corretores ficam ansiosos por conhecer os novos destinos. Nosso objetivo, a cada ano, é reforçar os vínculos e incentivar o relacionamento, além de reconhecer o esforço e impulsionar novos negócios. Não há dúvidas de que os corretores desenvolvem papel vital para o desenvolvimento, amadurecimento e evolução do mercado de seguros e propiciar esse encontro, por alguns dias, é uma forma de valorizar, agradecer e celebrar”, destaca Marcio Benevides, diretor Executivo de Distribuição da seguradora.

Marcio reforça que a campanha não se trata apenas de conceder viagens aos corretores de seguro que melhor performarem em vendas. “Queremos proporcionar vivências exclusivas para esses profissionais. Toda a programação é elaborada para ser diferente de um pacote adquirido em uma agência de viagens, o que torna a experiência única e inesquecível”, conta.

São elegíveis a participar da campanha “Vou com a Zurich” os corretores que integram as categorias Infinite Blue e Premium do Programa de Relacionamento Experiência Zurich.

Corretores conheceram Foz do Iguaçu

Os corretores Premium, vencedores da campanha de 2022, estiveram na última semana em Foz do Iguaçu. Eles aproveitaram, junto a seus acompanhantes, um roteiro singular com imersões gastronômicas, passeios privativos nas Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, além de outras atividades exclusivamente planejadas.

O corretor Waldir de Menezes Junior, da Ifaseg Seguros, destacou o longo período de relacionamento com a companhia e a troca propiciada pela experiência. “O que levo de mais importante dessa viagem foi conhecer outros corretores, acompanhar como a Zurich busca atender a necessidade de todos, e ver que por trás de figuras tão diferentes, conseguimos achar um veio comum que nos proporcionou um momento muito especial”, afirmou.

Já Daniel Scarton, da corretora Scarton, destacou a exclusividade da viagem, planejada nos mínimos detalhes para atender aos corretores parceiros. “A campanha é realmente emocionante. Tive oportunidade de participar em outros anos, e o carinho com que somos tratados pela companhia nos faz sentir muito valorizados. Temos executivos na Zurich com quem podemos contar e prezamos muito por esse relacionamento. Foi uma experiência maravilhosa, ímpar, pude ver Foz do Iguaçu com outros olhos”, contou.

Além dos corretores premiados, também foram contemplados alguns parceiros de negócio da companhia, como é o caso de Osvaldo Martinello, da Eletromóveis Martinello. “Foi uma oportunidade fantástica, tivemos um passeio com picos de aventura e vivemos dias adoráveis com companhias muito agradáveis”, elogiou. Parceiro da seguradora há um ano, ele revelou que conseguiu resultados muito acima do esperado. “Temos apoio constante e permanente da companhia e isso faz do nosso negócio uma parceria de sucesso”, disse.

A viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha, destino dos corretores Infinite Blue contemplados na campanha de 2022, está programada para maio de 2023. Os destinos escolhidos são conhecidos mundialmente pela natureza ímpar, requerem a manutenção dos seus biomas e seguem a linha de sustentabilidade estabelecida pelo Grupo Zurich.

N.F.

Revista Apólice