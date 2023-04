Zurich anuncia novo gerente regional

A partir deste mês, Marcos Vinicius Silva assume como novo gerente regional MG Capital/CO da seguradora Zurich. O executivo irá reportar-se diretamente a Rogerio Gebin, diretor regional MG/CO.

Silva é graduado em Comunicação Social, com pós-graduação em Gestão Empresarial. Ele possui 17 anos de reconhecida experiência no mercado segurador e chega na Zurich para reforçar o time executivo da companhia, que segue com o propósito de manter relacionamento próximo, transparente e confiável com um de nossos principais parceiros estratégicos, o corretor.

Com histórico em liderança de equipes, gestão de operações comerciais e amplo conhecimento de mercado, o executivo criará planos de negócios visando oportunidades comerciais, expansão e desenvolvimento da companhia.

“Tenho certeza de que seu conhecimento no mercado e na região, sua atitude colaborativa, foco e visível profissionalismo trarão resultados ainda mais expressivos à Gerência Regional MG Capital/CO”, diz Gebin.

