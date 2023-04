UCS elege nova diretoria para o próximo período

A UCS (União dos Corretores de Seguros) realizou na última terça-feira, 25 de abril, a Assembleia Geral Ordinária para aclamação da chapa única inscrita para a gestão 2023-2025 da entidade, que comandará até dezembro de 2025, conforme ajuste no estatuto. Na ocasião também foi apresentada a Prestação de Contas do último exercício, aprovada por unanimidade. A reunião, que aconteceu presencialmente na Charles Pizzaria, em São Paulo, contou inicialmente com a participação de mais de 100 associados, que aclamaram eleita a chapa “Juntos somos mais fortes”.

Em seguida, mais de 200 pessoas, entre associados e convidados, incluindo representantes de seguradoras, celebraram a eleição junto ao aniversário de 19 anos da entidade que, como o próprio nome diz, une os corretores de seguros para debater temas de interesse da categoria em fóruns e eventos.

A diretoria para a gestão 2023-2024 reúne os seguintes corretores de seguros: Presidente – Augusto Vicente Esteves; 1ª Vice-Presidente – Catia Guirao; 2º Vice-Presidente – Anderson Itapetininga; 1° Tesoureiro – Antonio Nogueira; 2° Tesoureiro – Orlando Gouveia; 1° Secretário – Ezaqueu Bueno; 2° Secretário – Antonio Serrano Huseck; 1ª Suplente – Evely Silveira; 2º Suplente – André Vidigal; 3º Suplente – Ernesto Queiroz de Lima; 1º Conselheiro Fiscal – Alziro Atayde; 2º Conselheiro Fiscal – Celso Andreta, 3º Conselheiro Fiscal – Amandio Martins; 4º Conselheiro Fiscal – Eduardo Minc; 5º Conselheiro Fiscal – Josafá Ferreira Primo; 6º Conselheiro Fiscal – Octávio Milliet; e 7º Conselheiro Fiscal – Paulo Meinberg.

O novo presidente da UCS, Augusto Esteves, dispensou o discurso que havia elaborado e falou de improviso. Ele contou sua trajetória no mercado de seguros, que já soma 47 anos (desde 1976), destacando o fundamental apoio de sua esposa Maria Teresa, desde que eram estudantes da faculdade de Economia. “Minha esposa e companheira me incentivou a ingressar no mercado de seguros, aceitando o convite para atuar na Bagueira Corretora de Seguros, empresa que já tinha 40 anos de mercado, e ela sempre esteve ao meu lado ajudando a me desenvolver, chegando à presidência e controle acionário. Nessa caminhada, além de economistas, nos formamos corretores de seguros. Nossas três filhas mais velhas trabalharam na corretora, mas hoje atuam em outras empresas, e o caçula, Augusto Esteves Junior, é hoje o sócio majoritário da corretora, que além mim e da minha esposa, tem mais dois novos sócios que eram funcionários e cresceram conosco”, contou. Segundo ele, o trabalho da esposa na corretora de seguros e benefícios deu a ele liberdade para administrar a empresa e se dedicar à participação em entidades representativas, como a UCS, da qual é um dos sócios fundadores.

“Sonhei, junto com os demais fundadores, em criar uma associação como a UCS, que hoje é realidade e consolidada. Depois de todos esses anos, surgiu o momento de me dedicar ainda mais à nossa entidade, encabeçando os trabalhos como presidente”, destacou Augusto. “Seguirei o lema da UCS ‘Todos juntos!’, pois assim somos muito mais fortes”, frisou.

Arno Buchli Junior entregou o cargo de presidente, enfatizando a relação de carinho e amizade com o grupo. “Destaco o trabalho da minha diretoria, pois nada se constrói sozinho. Agradeço a todos que contribuíram, corretores, seguradores e todo o mercado, para o sucesso de mais uma gestão da UCS. Foi desafiador, mas entrego o cargo com o sentimento de dever cumprido”.

N.F.

