Tokio Marine promove 2ª edição do Green Vida Brasil em 2023

Com o objetivo de contribuir para a conscientização da sociedade sobre a importância do seguro de vida e suas modalidades relacionadas, promovendo a geração de negócios no segmento, a Tokio Marine realiza, pela segunda vez no ano, a campanha Green Vida Brasil. A ação de vendas acontece dia 13 de abril de forma sincronizada, envolvendo todas as assessorias, escritórios e sucursais da seguradora no País.

A campanha é direcionada a corretores e contempla os produtos Vida Individual (Mulher, Homem e Sênior) e Simples Vida Empresa (VG e AP). Nesta edição, corretores e segurados poderão ganhar R$ 5 mil em sorteio registrado na Loteria Federal. Assim como na edição anterior, as três corretoras de cada sucursal com maior Prêmio Emitido Líquido ganharão um voucher especial de até R$ 200. A assessoria de cada Diretoria Regional com maior Prêmio Emitido Líquido também receberá um voucher como reconhecimento pelo destaque.

Em 2022, a campanha contou com quatro edições, em que participaram mais de 6.500 Corretores. Ao todo, foram transmitidas cerca de 23.600 propostas.

“A campanha Green Vida Brasil já é uma tradição entre corretores e assessorias. Em todas as edições, vemos na prática o resultado do comprometimento de nossos Parceiros de Negócios e da área comercial da companhia. Nesta edição, teremos uma grande novidade, tanto o corretor quanto o segurado poderão ganhar R$ 5 mil. A nossa expectativa é que essa premiação incentive ainda mais os corretores e confirme o sucesso dessa estratégia”, afirma Marcos Kobayashi, diretor Comercial Nacional Vida da Tokio Marine.

Para impulsionar as vendas, os corretores ainda contam com a plataforma de comunicação digital da Tokio Marine, uma ferramenta que oferece uma série de peças personalizáveis para divulgação em suas redes sociais. Também há vouchers disponíveis nas vendas do Vida Individual Digital, basta o corretor copiar o link do seu cotador disponível no Brokertech e incluir em seu site ou em seus perfis nas redes sociais.

N.F.

Revista Apólice