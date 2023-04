Swiss Re fecha parceria com Benekiva para criar ferramenta de gestão de sinistros

A Swiss Re e a insurtech Benekiva, sediada em Des Moines, conhecidas por suas soluções ​​de sinistros orientados por regras e plataforma de serviços, formaram uma parceria estratégica para desenvolver uma plataforma integrada de gerenciamento de sinistros, que combina o estado de sistema de administração de sinistros de última geração com o mecanismo de regras automatizadas de sinistros da resseguradora e profundo conhecimento em gerenciamento de riscos.

A Plataforma Integrada de Gestão de Reivindicações é uma solução única de ponta a ponta para a gestão digital de reclamações. A ferramenta oferece suporte a recebimento de reivindicações digitais, fluxo de trabalho holístico, correspondência e gerenciamento de documentos, pontuação e triagem de riscos de reivindicações e recursos integrados de pagamento e auditoria. E é acessível em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer dispositivo.

O objetivo dessa parceria é ajudar as seguradoras a criar eficiências operacionais que melhorem a velocidade e a consistência das decisões de sinistros, ao mesmo tempo em que fornecem uma experiência do cliente digital, empática e simplificada.

Em todo o setor, o investimento na melhoria do processo de sinistros parece ter ficado para trás em comparação com outras partes da cadeia de valor do seguro, principalmente a subscrição e a distribuição. No entanto, isso está mudando rapidamente. Pagar um sinistro é a demonstração definitiva de por que o setor de seguros existe, e as seguradoras que se concentram em fornecer uma experiência de sinistros melhor e mais rápida estão começando a ver os retornos. As equipes de sinistros podem trabalhar de forma mais eficaz com uma melhor alocação de recursos, o que melhora a experiência dos reclamantes/beneficiários, gera confiança e fidelidade à marca.

“Entendemos a importância de facilitar o registro de uma reclamação, processá-la e receber o pagamento rapidamente”, disse Carl Christensen, Global Head L&H Solutions da Swiss Re. “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Benekiva para oferecer uma solução holística e digital de processamento de sinistros que pode liberar a equipe de sinistros para se concentrar no que mais importa: ajudar os clientes em uma situação muito difícil tempo”, completa o executivo.

“Os beneficiários, como todos os consumidores modernos, esperam uma experiência semelhante à da Amazon, mesmo quando se trata de iniciar reivindicações”, disse Brent Williams, fundador e CEO da Benekiva. “Com a Benekiva, as seguradoras podem reduzir o ciclo de sinistros e os tempos de processamento em até 75%. O poder dessa parceria deve elevar isso ainda mais, resultando em uma experiência aprimorada para todos os envolvidos”.

Reconhecendo que muitas seguradoras têm sistemas legados, várias linhas de negócios e restrições de recursos que às vezes complicam a inovação tecnológica, as empresas projetaram a solução para ser flexível e escalável. As seguradoras podem escolher a versão da plataforma que faz mais sentido para as suas necessidades.

A visão empresarial da Swiss Re é tornar o mundo mais resiliente, e esta parceria é o exemplo mais recente de utilização dos avanços da tecnologia para fazer exatamente isso. A aliança não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também torna o processo de sinistros o mais tranquilo possível para os beneficiários durante um período difícil.

N.F.

Revista Apólice